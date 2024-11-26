"Видзьобуємо": Фреймут показала формальний варіант поїдання ківі

Марія Мельник 26 листопада, 15:45
Ольга Фреймут з декольте в ресторані


фото з Instagram

Телеведуча Ольга Фреймут продовжує давати корисні поради у своїй гастро-етикет рубриці.

Цього разу експертка пояснила, як правильно їсти ківі (не вдома).

"Ківі, "китайський аґрус", в Україні ця ягідка зʼявилася лише в 90-х. Його їдять навіть зі шкіркою. Але якщо урочиста подія, на столі біла скатертина та виблискує десертне срібло, їсти у "довільному стилі" не пасує. Тоді згадайте Фреймут. Як їсти "примхливу їжу"", - заінтригувала Ольга.


"Серветку на коліна. Беремо десертні прибори. Виделочкою притримуємо збоку. Для цього основу відрізаємо, щоб ківі стояло. І ложечкою собі видзьобуємо і їмо", - проінструктувала Фреймут.

Фреймут пояснила, як правильно їсти ківі

Відрізаємо основу фрукта і притримуємо його виделкою

Ложкою регулюємо розмір шматока

Ложкою регулюємо розмір шматока

А далі ви самі знаєте

А далі ви самі знаєте

Нагадаємо, раніше Фреймут розказувала, як правильно їсти банан, хліб у ресторані, а також пояснювала, що можна привселюдно облизувати.

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