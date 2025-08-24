Фреймут у цяткованому купальнику показала розваги з дітьми на відпочинку

Юлія Леськова - 24 серпня, 13:35
Ольга Фреймут попозувала для фото
Фото з Instagram Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут показалася на відпочинку з дітьми та посвітила стрункою фігурою у купальнику. 

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram. 

Оля показалася на пляжі у суцільному білому купальнику у горошок та з косинкою на голові. 


Ольга Фреймут показалася на відпочинку

Фреймут попозувала у купальнику

Також зірка зазнімкувалася з молодшою дочкою, 8-річною Євдокією коло моря, розглядаючи медузу. 

Оля Фреймут показалася у купальнику

Оля з дочкою захоплено розглядають медузу

Оля Фреймут показала дочку на відпочинку

Також зірка насмішила розвагами дітей у шафі

Нагадаємо, нещодавно Фреймут проколола вушка молодшій доньці та замилувала, як її підтримував брат, 9-річний Валерій.

А от старша донька Олі, 19-річна Злата літо провела в Україні й показала, чим займалася. 

Фреймут
