Фреймут у хустинці та сарафані показалася з дітьми на тлі Карпат

Телеведуча Оля Фреймут замилувала карпатськими краєвидами.

У своєму Instagram зірка запостила фото, де показалася в компанії доньки й сина на тлі гір і рослинності.

Як пояснила Фреймут, пані Леся повчала, як правильно збирати ягоди.

Олю не часто можна побачити в такому луці

Молодші діти Олі, 9-річний Валерій та 8-річна Євдокія відтепер знатимуть, як правильно поратись з плодами

Як відомо, в Олі також є старша донька, 19-річна Злата Мітчелл, яка мешкає та навчається у США.

Раніше Фреймут відверто розповіла, чому її коханому не подобається її виховання дітей.

До речі, з дітьми Оля не тільки займається корисними справами, а й відпочиває. Раніше вона показувала, як з сином і донькою відвідала салон краси.