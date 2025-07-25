Фреймут у хустинці та сарафані показалася з дітьми на тлі Карпат

Марія Мельник - 25 липня, 19:00

Телеведуча Оля Фреймут замилувала карпатськими краєвидами.

У своєму Instagram зірка запостила фото, де показалася в компанії доньки й сина на тлі гір і рослинності.

Як пояснила Фреймут, пані Леся повчала, як правильно збирати ягоди.

Фреймут у хустці

Олю не часто можна побачити в такому луці


Фреймут з дітьми

Молодші діти Олі, 9-річний Валерій та 8-річна Євдокія відтепер знатимуть, як правильно поратись з плодами

Як відомо, в Олі також є старша донька, 19-річна Злата Мітчелл, яка мешкає та навчається у США.

Раніше Фреймут відверто розповіла, чому її коханому не подобається її виховання дітей

До речі, з дітьми Оля не тільки займається корисними справами, а й відпочиває. Раніше вона показувала, як з сином і донькою відвідала салон краси.

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