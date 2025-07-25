Фреймут у хустинці та сарафані показалася з дітьми на тлі Карпат
Телеведуча Оля Фреймут замилувала карпатськими краєвидами.
У своєму Instagram зірка запостила фото, де показалася в компанії доньки й сина на тлі гір і рослинності.
Як пояснила Фреймут, пані Леся повчала, як правильно збирати ягоди.
Як відомо, в Олі також є старша донька, 19-річна Злата Мітчелл, яка мешкає та навчається у США.
Раніше Фреймут відверто розповіла, чому її коханому не подобається її виховання дітей.
До речі, з дітьми Оля не тільки займається корисними справами, а й відпочиває. Раніше вона показувала, як з сином і донькою відвідала салон краси.
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