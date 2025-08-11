Спокусливі селфі та розваги з родичами: дочка Фреймут показала, як минув її відпочинок в Україні. Фото

Телеведуча Оля Фреймут у компанії своїх дітей: Злати, Валерія і Євдокії провела цілий місяць, відпочиваючи в Україні.

Первісток знаменитості вирішила поділитися липневими сімейними спогадами з Карпат у своєму Instagram. А ще у нову добірку фото потрапили спокусливі кадри, на яких 19-річна Злата Мітчелл позувала у штанях і декольтованій майці.

"Липень. Карпати. Я пішла з блогу у липні, бо я ВДОМА в Україні. Цього разу, повертаючися на літо, мені це потрібно було більше, ніж будь-коли", — написала вона.

Дівчина ефектно знялася на сходах в ресторані Фото instagram

"Сімейна публікація", — підписала Злата фото з малечою. До речі, на відпочинку були й інші родичі ведучої

Дочка телеведучої похвалилася пишним бюстом на тлі гір

Мітчелл зазнімкувала 8-річну сестричку на прогулянці

Злата насолодилася напоєм в закладі

У Києві зіркова матуся з первістком зустрілася з Раміною Есхакзай

Оля в об'єктиві старшої дитини

Мітчелл частенько тішить підписників стильними фото

Фреймут пораділа спільному часу з родиною

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Оля з молодшими дітьми і чоловіком перебралася до Британії. А ось Злата живе та навчається у Лос-Анджелесі. З США дівчина час від часу ділиться ефектними кадрами.

Нещодавно Фреймут показувала, як з нащадками збирали ягоди в Карпатах. Також ведуча замилувала особливим образом Євдокії та потішила ніжними привітаннями для сина.

До речі, якось знаменитість розповідала про життя в Лондоні, стосунки з чоловіком та виховання дітей.