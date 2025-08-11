Спокусливі селфі та розваги з родичами: дочка Фреймут показала, як минув її відпочинок в Україні. Фото
Телеведуча Оля Фреймут у компанії своїх дітей: Злати, Валерія і Євдокії провела цілий місяць, відпочиваючи в Україні.
Первісток знаменитості вирішила поділитися липневими сімейними спогадами з Карпат у своєму Instagram. А ще у нову добірку фото потрапили спокусливі кадри, на яких 19-річна Злата Мітчелл позувала у штанях і декольтованій майці.
"Липень. Карпати. Я пішла з блогу у липні, бо я ВДОМА в Україні. Цього разу, повертаючися на літо, мені це потрібно було більше, ніж будь-коли", — написала вона.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Оля з молодшими дітьми і чоловіком перебралася до Британії. А ось Злата живе та навчається у Лос-Анджелесі. З США дівчина час від часу ділиться ефектними кадрами.
Нещодавно Фреймут показувала, як з нащадками збирали ягоди в Карпатах. Також ведуча замилувала особливим образом Євдокії та потішила ніжними привітаннями для сина.
До речі, якось знаменитість розповідала про життя в Лондоні, стосунки з чоловіком та виховання дітей.