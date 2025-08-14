"Мріяла давно": Фреймут проколола вушка 8-річній доньці та показала, як дівчинку підтримував брат
Телеведуча Ольга Фреймут у Insta-сторіс показала важливу подію в житті її молодшої доньки Євдокії. 8-річній дівчинці прокололи вушка.
Під час процедури сестричку підтримував 9-річний Валерій. Він весь час тримав її за руку.
"Вушка проколоти Євдокія мріяла давно", - поділилася Оля, додавши, що все відбулося без стресу та сліз.
Нагадаємо, в самої Фреймут теж дуже теплі стосунки з її братом Артуром, який зараз на фронті. Нещодавно зірка ділилася фото та спогадами про їхнє дитинство.
Як відомо, Валерій та Євдокія - діти Олі від нинішнього супутника життя, продюсера Володимира Локотка. Від попередніх стосунків телеведуча має 19-річну дочку Злату. ТаблоID писав про відомих ексів Фреймут.
Фреймут розказала про нову роботу та чому чоловіку не подобається її виховання дітей
"Місія старшого брата": Фреймут показала, як її 9-річний син катає свою 7-річну сестру
Фреймут у хустинці та сарафані показалася з дітьми на тлі Карпат
Фреймут зі старшою донькою заселфилася в закладі Кацуріна та опинилася на київському даху
Спокусливі селфі та розваги з родичами: дочка Фреймут показала, як минув її відпочинок в Україні. Фото