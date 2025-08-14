"Мріяла давно": Фреймут проколола вушка 8-річній доньці та показала, як дівчинку підтримував брат

Марія Ткаченко - 14 серпня, 13:00
Оля Фреймут і її донька Євдокія
Телеведуча Ольга Фреймут у Insta-сторіс показала важливу подію в житті її молодшої доньки Євдокії. 8-річній дівчинці прокололи вушка.

Під час процедури сестричку підтримував 9-річний Валерій. Він весь час тримав її за руку.

Діти Фреймут

Валерій супроводжував сестру на б'юті-процедурі

"Вушка проколоти Євдокія мріяла давно", - поділилася Оля, додавши, що все відбулося без стресу та сліз.

Євдокії спочатку зробили місцеве знеболення

Син і донька Фреймут

Хлопчик підбадьорював Євдокію як міг

Нагадаємо, в самої Фреймут теж дуже теплі стосунки з її братом Артуром, який зараз на фронті. Нещодавно зірка ділилася фото та спогадами про їхнє дитинство.

Як відомо, Валерій та Євдокія - діти Олі від нинішнього супутника життя, продюсера Володимира Локотка. Від попередніх стосунків телеведуча має 19-річну дочку Злату. ТаблоID писав про відомих ексів Фреймут

