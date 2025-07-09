"Модний злочин": Фреймут показала, що доньці й сину зробили в салоні краси. Фото

Оля Фреймут поділилася фото з дітьми на процедурах в салоні Фото instagram

Телеведуча Оля Фреймут замилувала кадрами зі своїми дітьми: 9-річним Валерієм і 8-річною Євдокією, яких зводила в салон краси в Лондоні.

Знаменитість розповіла, що її дочка давно хотіла нафарбувати нігтики, але в її школі це не дозволено. Тому мама вирішила запропонувала зробити нейтральний колір, щоб ніхто не помітив такий "модний злочин":

"Євдокії запропонували манікюр. Завтра до школи, з нігтями намальованими не прийнято… Зробили так, щоб не помітили цей fashion crime".

Євдокія з мамою прийшла на релакс у салоні краси Кадр з instagram

Дівчинка виглядала щасливою, бо тепер зможе насолоджуватися манікюром

Колір виглядав елегантно

Валерій цього дня займався волоссям. Йому зробили стрижку і стильну укладку, щоб хлопчик відчував себе впевнено, коли скоро поїде в Україну.

"Валерій готовий до поїздки додому. В Україну зачухраним не пасує", — зазначила Оля.

Син ведучої задоволений результатом

Юнак похвалився новою стрижкою

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Фреймут з чоловіком Володимиром Локотком і їхніми дітьми переїхала до Британії. Зірка частенько ділиться сімейними розвагами та поїздками в Україну. А нещодавно у Євдокії було перше причастя, на якому її підтримала уся родина.

Як відомо, в Олі також є старша донька, 19-річна Злата Мітчелл, яка мешкає та навчається у США.

До речі, не так давно телеведуча відверто розповіла, чому її коханому не подобається її виховання дітей.