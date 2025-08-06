Фреймут зі старшою донькою заселфилася в закладі Кацуріна та опинилася на київському даху

Телеведуча Оля Фреймут, яка під час повномасштабного вторгнення живе між Лондоном та Україною, завітала до Києва.

Окрім того, що вона одразу ж навідалася до свого перукаря, Оля також встигла заселфитися зі старшою донькою Златою у відомому закладі Міші Кацуріна.

Оля і Злата вирішили підтримати Мішу Кацуріна після скандалу з масовим отруєнням в його новому ресторані у Льввові і сходили в цей ресторан у Києві

А ще багатодітна мама показалася на київському даху у стильному луці з акцентом на тонкій талії.

Якщо вже занесло на київський дах - треба фотодоказ

До речі, перед тим, як приїхати в столицю, Фреймут із молодшими дітьми відпочивала у Карпатах на Верховині.