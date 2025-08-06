Фреймут зі старшою донькою заселфилася в закладі Кацуріна та опинилася на київському даху
Телеведуча Оля Фреймут, яка під час повномасштабного вторгнення живе між Лондоном та Україною, завітала до Києва.
Окрім того, що вона одразу ж навідалася до свого перукаря, Оля також встигла заселфитися зі старшою донькою Златою у відомому закладі Міші Кацуріна.
А ще багатодітна мама показалася на київському даху у стильному луці з акцентом на тонкій талії.
До речі, перед тим, як приїхати в столицю, Фреймут із молодшими дітьми відпочивала у Карпатах на Верховині.
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