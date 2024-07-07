Депутатське подружжя Коваль і Железняк показали сімейну ідилію з сином у лаванді. Фото

Юлія Леськова 7 липня, 10:28
Ольга Коваль з сином від Ярослава Железняка
Фото з Instagram Ольги Коваль

Депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Коваль та її чоловік, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк замилували сімейними фото з маленьким сином Іваном.

Світлинами Ольга поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Коваль разом з сином та чоловіком позує посеред цвітіння лаванди. Все сімейство одягнулися для фото у речі білого кольору.


"Іван в лаванді. Мама з Іваном в лаванді. Мама і тато з Іваном який уже не хоче бути в лаванді. Навіть Шерлок в лаванді. (кличка улюбленця родини, - ред)", - написала Ольга.

Син нардепів Ольги Коваль та Ярослава Железняка

Маленькому Івану скоро виповниться рік

Ольга Коваль зі своїм маленьким сином

Для фото Ольга обрала білу просту сукню

Ярослав Железняк з дружиною Ольгою Коваль та сином Іваном
Це перші сімейні фото, якими поділилася з підписниками нардепка

Нагадаємо, Ольга Коваль та Ярослав Железняк стали батьками в серпні минулого року.

Як відомо, одружилися депутати у березні 2023 року.

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