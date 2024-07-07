Депутатське подружжя Коваль і Железняк показали сімейну ідилію з сином у лаванді. Фото
Депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Коваль та її чоловік, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк замилували сімейними фото з маленьким сином Іваном.
Світлинами Ольга поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Коваль разом з сином та чоловіком позує посеред цвітіння лаванди. Все сімейство одягнулися для фото у речі білого кольору.
"Іван в лаванді. Мама з Іваном в лаванді. Мама і тато з Іваном який уже не хоче бути в лаванді. Навіть Шерлок в лаванді. (кличка улюбленця родини, - ред)", - написала Ольга.
Нагадаємо, Ольга Коваль та Ярослав Железняк стали батьками в серпні минулого року.
Як відомо, одружилися депутати у березні 2023 року.
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