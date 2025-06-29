Японська мова та дизайн: Сумська розказала про нові захоплення дочки, яка відмовилася від акторства

Фото з Instagram Ольги Сумської

Акторка Ольга Сумська зізналася, чим захоплюється її молодша донька, 23-річна Ганна, яка нещодавно заявила, що не хоче продовжувати будувати акторську кар'єру, як її батьки.

Що ж Ганна буде робити далі - зірка пояснила у програмі "Сніданок з 1+1".

За словами Сумської, Ганна сама зізналася у тому, що не бачить себе у творчій кар'єрі, однак, причиною такого рішення як вважає акторка, могло стати саме навчання.

"Вона сама про це сказала. Якось не склалося може з педагогом, тому що це надзвичайно важливо - обрати свого майстра. Але ж як ти його обереш? Вони ж обирають абітурієнтів. І, власне, якщо майстер не надихнув і не вселив любов до професії, то нічого не буде. Або ця любов з дитинства вже в крові, от як у мене. Але ніякої трагедії, ніякої драми не сталося, тому що Анічка шукає себе і обов'язково знайде", - сказала Оля.

До речі, дівчина продовжує гастролювати з мамою з виставою

Сумська каже, що її донька активно цікавиться дизайном та іноземними мовами.

"Їй цікаві інші професії, скажімо, дизайнерство. Вона вивчає зараз японську мову. Зробила свою колекцію жіночого спортивного одягу. Я захоплююся тим, що вона приділяє увагу своєму натхненню", - додала Сумська.

Також Оля зазначає, що батькам не потрібно тиснути на дитину у виборі їхнього майбутнього й зазначає, що донька поки продовжує виступати з нею на сцені.

"Треба дати час. Немає сенсу батькам влазити, треба підштовхнути, надихнути, так. Але вона продовжує працювати разом з нами. Ось ми їдемо на гастролі з виставою", - зізналася вона.

Нагадаємо, у Ольги Сумської є ще одна дочка, яка пішла її стопами та стала акторкою - 34-річна Антоніна Паперна. Проте вона живе в Москві й публічно не висловлюється про війну.

До речі, Сумська каже, що її не запрошують на кастинги у кіно саме через те, що вона не висловлюється щодо ситуації зі старшою донькою.