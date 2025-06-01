Знайдіть відмінності: Сумська у Полтаві повторила своє фото понад 40-річної давнини
Акторка Ольга Сумська, перебуваючи з гастролями у Полтаві, поділилася особливим спогадом, пов'язаним із цим містом. 58-річна зірка зазнімкувалася коло фонтану, де колись так само стояла, позуючи своєму татові, народному артистові України В'ячеславу Гнатовичу Сумському.
"Полтава… Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років… Фотографував тато. На тому ж місці сьогодні", - написала Ольга у Instagram.
"Тільки фонтан не працює.То може полагодять і буде радувати полтавчан,як і раніше! Сподіваємося!", - додала вона.
Нагадаємо, раніше Сумська вже показувала архівні світлини зі своєї юності. На одній із них зірка просто вразила схожістю зі своєю молодшою донькою Ганною Борисюк.
Як відомо, нещодавно Ольга зізналася, чи вдалося їй налагодити стосунки зі старшою сестрою, актрисою Наталією Сумською після тривалої перерви в спілкуванні.
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