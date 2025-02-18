"Я її підтримую, як ніхто інший": Сумська про "драму" доньки в Москві та як це пов'язано з тим, що її менше кличуть на кастинги в Україні

Акторка Ольга Сумська, чия старша донька Антоніна Паперна під час повномасштабної війни продовжує жити і працювати в Росії, наголошує: ніщо не змусить її відцуратися від рідної дитини.

Зі слів 58-річної зірки, вона щодня стикається через це з хейтом, а кількість запрошень на кастинги зменшилася.

Про це Сумська розказала у програмі "Смачно та душевно з Разміком".

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"Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і я думаю: чомусь не так часто сьогодні запрошують в кіно, як раніше? Скажімо, кастинг-директори одного з найвідоміших каналів, де я була задіяна в багатьох проєктах, а зараз там здебільшого молоді нові дівчата, які вирішують долі, можуть повпливати так чи інакше. Дівчата, які нічого не знають про тебе, вони багато чого не знають, тому що вони ще юні. Ну, є, можливо, якісь розумні дівчата, але здебільшого це ті незрозумілі люди, які керують цим процесом, кінопроцесом зокрема", - зазначила Ольга.

Старша донька Ольги Сумської живе та працює у Москві

"І ось мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Тобто просто спонукають до того, щоби (відмовитися від доньки - ред.), не дай Боже, я навіть вимовити не можу, тому що це найстрашніше, що може бути в житті... Як я як мати маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують? До цих журналістів, які нічого не розуміють?", - обурилася актриса.

Як зізналася Ольга, вона надихається, читаючи в мережі позитивні відгуки тих людей, чиї родини теж нині розділені на дві воюючі країни, але яким вдається зберігати стосунки. Але, водночас, щодня, під кожним її дописом з'являється купа хейту від людей, які хочуть "відчути кров", та від ботів. Негатив пишуть і Антоніні.

"Ти не знаєш, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває більше 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже, дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Безпорадною абсолютно. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити", - поділилася Сумська.

"Я її підтримую, як ніхто інший. Я маю на це повне право як матір. Вона мій первісток, моя доця", - додала вона.

Антоніна Паперна востаннє приїздила до України восени 2021-го року, на 88-річчя бабусі. Ганна Іванівна Сумська померла через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення

Ольга вважає себе не в праві виправдовуватися.

"Я несу цей хрест. Я не маю права, тому що ті згорьовані долі людські, найтрагічніші у світі сьогодні... Тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, коли і як це все закінчиться", - пояснила зірка.

Нагадаємо, Антоніні Паперній 34 роки. Акторка, яка публічно не висловлюється про війну, має доньку Єву і сина Данила від російського актора Володимира Яглича. Ольга Сумська розповідала, чи вдається їй спілкуватися з онуками.

Як відомо, молодша донька Ольги та її чинного чоловіка Віталія Борисюка, 22-річна Ганна живе з батьками в Києві. Дівчина працює актрисою, але нещодавно поринула в іще один несподіваний стартап.



