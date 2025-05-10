Сумська на 29-річчя шлюбу з Борисюком пригадала їхнє друге весілля

Юлія Леськова - 10 травня, 12:29
Ольга Сумська зі своїм чоловіком у квітах
Фото з Instagram Ольги Сумської

58-річна акторка Ольга Сумська привітала свого чоловіка, 61-річного актора Віталія Борисюка з 29-річчям шлюбу кадрами їхнього другого весілля. 

"29 років разом! Наш травень. Незабутньо", - написала Ольга. 

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Скріншот з Instagram Ольги Сумської

Як відомо, у Сумської та Борисюка є спільна 23-річна дочка Ганна. Також у Ольги є старша донька від попередніх стосунків Антоніна Паперна, яка наразі проживає у Москві. 

Раніше Сумська розповідала, чи спілкується зі старшою дочкою та онуками. 

А нещодавно акторка показувала свої щасливі миті на селфі у бузку з чоловіком та молодшою дочкою. 

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