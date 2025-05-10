Сумська на 29-річчя шлюбу з Борисюком пригадала їхнє друге весілля

Фото з Instagram Ольги Сумської

58-річна акторка Ольга Сумська привітала свого чоловіка, 61-річного актора Віталія Борисюка з 29-річчям шлюбу кадрами їхнього другого весілля.

"29 років разом! Наш травень. Незабутньо", - написала Ольга.

На другому весіллі Ольга Сумська сказала Борисюку "тисячу так"

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Сумська і Борисюк вважаються однією з найміцніших пар українського шоубізнесу

Скріншот з Instagram Ольги Сумської

Як відомо, у Сумської та Борисюка є спільна 23-річна дочка Ганна. Також у Ольги є старша донька від попередніх стосунків Антоніна Паперна, яка наразі проживає у Москві.

Раніше Сумська розповідала, чи спілкується зі старшою дочкою та онуками.

А нещодавно акторка показувала свої щасливі миті на селфі у бузку з чоловіком та молодшою дочкою.