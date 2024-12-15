Сумська про спілкування з онуками, які живуть у Москві: Кожного дня на телефонному зв'язку

Фото з Instagram Ольги Сумської

Акторка Ольга Сумська відверто розповіла, як спілкується зі своїми онуками, дітьми старшої доньки Антоніни Паперної, яка проживає з ними у Москві.

За словами Сумської, з онуками вона розмовляє щодня телефоном, але не зустрічалася з ними з початку повномасштабної війни в Україні.

"Ні, я не бачила їх з початку повномасштабного вторгнення. Ми кожного дня на телефонному зв’язку. Не одна я в такому становищі – мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв’язку", - сказала вона в інтерв'ю виданню Oboz.ua.

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У Антоніни двоє дітей від російського актора Володимира Яглича: син та донька.

"Шалено швидко дорослішають – їм вже сім і чотири роки. Що казати, дуже хочеться зустрітися. Дай Боже, щоб настав мир в Україні – і я обійняла своїх дітей", - додала акторка.

Ольга Сумська пояснила, що за дорослішанням онуків спостерігає по відеозв'язку Фото Роман Зубарєв

Сумська зазначила, що дуже близька зі своєю старшою донькою.

"Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся", - зауважила вона.

Ольга також поділилася тим, як живе її донька в РФ. Каже, що має роботу у кіно, однак подробиці, що за ролі і у яких картинах - не знає.

"Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно – про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", - наголосила Сумська.

Сумська зі старшою донькою Тонею. У акторки є ще молодша Ганна, яка живе в Україні Фото з Instagram Ольги Сумської

Нагадаємо, Ольга Сумська не уникає розмов із журналістами про те, що її донька проживає в РФ та зазначає, що з початку великої війни не бачила доньку та онуків.

Як відомо, якось Сумська розповідала, що говорить із донькою стримано, бо РФ прослуховує телефони. Також вона зізналася, що читає онукам українські казки.

Проте, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Антоніна Паперна жодного разу не висловлювала своєї позиції щодо війни. З 24 лютого вона зникла з соцмереж, але повернулася за пів року і почала наповнювати його "мирним" контентом.