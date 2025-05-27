Заряд бадьорості від зірки: Сумська показалася серед тренажeрів у спортзалі
Акторка Ольга Сумська своїм прикладом мотивує тих, хто підзабув дорогу до спортзали. 58-річна зірка, вбрана в футболку, лосини та кешкет, зняла відеоселфі, показавши, який воркаут на неї чекає.
Ольга надала перевагу не пілатесу, як Злата Огнєвіч, і не кенгу джампінгу, як Наталка Карпа, а старим добрим тренажерам.
Нагадаємо, кілька років тому онлайн-тренування для Ольги Сумської влаштувала співачка Оля Полякова.
Як відомо, акторка також приділяє увагу правильному харчуванню. Так, наприклад, у її кулінарному арсеналі є корисні вівсяні кекси та дієтичні курячі котлетки.
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