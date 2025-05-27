Заряд бадьорості від зірки: Сумська показалася серед тренажeрів у спортзалі

Марія Ткаченко - 27 травня, 16:30
Ольга Сумська
Фото і скріни з Instagram Сумської

Акторка Ольга Сумська своїм прикладом мотивує тих, хто підзабув дорогу до спортзали. 58-річна зірка, вбрана в футболку, лосини та кешкет, зняла відеоселфі, показавши, який воркаут на неї чекає.

Ольга надала перевагу не пілатесу, як Злата Огнєвіч, і не кенгу джампінгу, як Наталка Карпа, а старим добрим тренажерам.

Актриса Ольга Сумська

Хто-хто, а Ольга Сумська до літа точно готова


Заслужена артистка Ольга Сумська

Перед тренуванням зірка показала, на чому займатиметься

Народна артистка України Сумська

Інколи в спортзалі актрисі складає компанію її чоловік та колега Віталій Борисюк, із яким вони днями відзначили 20-річчя шлюбу

Ольга В'ячеславівна Сумська

Нагадаємо, кілька років тому онлайн-тренування для Ольги Сумської влаштувала співачка Оля Полякова. 

Як відомо, акторка також приділяє увагу правильному харчуванню. Так, наприклад, у її кулінарному арсеналі є корисні вівсяні кекси та дієтичні курячі котлетки.

Читайте також:

Два шлюби і дві зради: історія любовного трикутника Ольги Сумської, якій виповнюється 58 років

"Відгукнеться кожній": Єфросиніна, Дорофєєва, Полякова, Трінчер та Сумська ефектно "розбили" стереотипи про жінок. Відео

Сумська у День театру показала чесне селфі без мейкапу

Сумська на 29-річчя шлюбу з Борисюком пригадала їхнє друге весілля

Сумська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів