Заряд бадьорості від зірки: Сумська показалася серед тренажeрів у спортзалі

Акторка Ольга Сумська своїм прикладом мотивує тих, хто підзабув дорогу до спортзали. 58-річна зірка, вбрана в футболку, лосини та кешкет, зняла відеоселфі, показавши, який воркаут на неї чекає.

Ольга надала перевагу не пілатесу, як Злата Огнєвіч, і не кенгу джампінгу, як Наталка Карпа, а старим добрим тренажерам.

Хто-хто, а Ольга Сумська до літа точно готова

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Перед тренуванням зірка показала, на чому займатиметься

Інколи в спортзалі актрисі складає компанію її чоловік та колега Віталій Борисюк, із яким вони днями відзначили 20-річчя шлюбу

Нагадаємо, кілька років тому онлайн-тренування для Ольги Сумської влаштувала співачка Оля Полякова.

Як відомо, акторка також приділяє увагу правильному харчуванню. Так, наприклад, у її кулінарному арсеналі є корисні вівсяні кекси та дієтичні курячі котлетки.