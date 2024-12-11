Чепурна Сумська з дочкою та чоловіком у різдвяному вайбі засвітилася на допрем'єрному показі фільму

Акторська родина - Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна відвідали допрем'єрний показ комедії "Збори ОСББ".

Зіркова мама і донька певним чином скоординували свої луки за допомогою червоних акцентних деталей. Віталій же, судячи з футболки, яку піддягнув під плетений кардиган, уже впіймав святковий настрій Різдва.

На цьому фото бракує старшої доньки Сумської, Антоніни, яка живе у Москві

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Ошатна акторка відвідала допрем'єрний показ

Сумська на заході також заселфилася зі співачкою Tayanna.

Як відомо, Ольга нещодавно долучилася до напрочуд милого перформансу, щоби допомогти знедоленим собачкам знайти нові родини.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав захоплюючу історію любовного трикутника Сумської, яка колись зраджувала свого першого чоловіка з Борисюком.