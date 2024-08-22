"Це боляче": Сумська зробила зізнання щодо розриву стосунків із рідною людиною
Акторка Ольга Сумська 22-го серпня святкує свій день народження в колі рідних та близьких. На жаль, до нього нині не належить її рідна сестра, актриса Наталія Сумська.
58-річна Ольга не стала приховувати: розрив стосунків із нею їй болить. Але бажання примиритися друга сторона не виявляє.
Про це Сумська розказала в "ЖВЛ представляє", пише "ТСН".
"Я мрію про це! Телефон завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки, де повідомлення? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалося, вірніше, я знаю, але не буду озвучувати, на відміну від родичів. Я не буду виправдовуватися", – заявила зірка.
"Нещодавно було нагородження Шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали, сидить Наталія В'ячеславівна, Римма Зюбіна. Я їм: "Добрий день!". Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", – поділилася Сумська.
Також Ольга прокоментувала нещодавні слова свого племінника, сина Наталії та актора Анатолія Хостікоєва, В'ячеслава про те, що він нібито хотів би примиритися з зірковою тіткою. Відповіла вона і на його закиди щодо відсутності її старшої дочки Антоніни Паперної на похороні бабусі.
"Це все неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю, і так розгалужено, і так відверто про це говорити та апелювати. Чому Тоня не була на похованні мами? Як можливо долетіти, якщо почалася повномасштабна війна…Тоня прилетіла на один день ще 2021 року на останній день народження мами. Але ж чи був Слава на дні народження? На похованні не було їх, ми самі ховали маму втрьох. У найстрашніший, найвідповідальніший день ми мали бути разом", – наголосила Сумська.
Нагадаємо, Ганна Іванівна Сумська, мати Ольги та Наталії померла через два дні після початку повномасштабного вторгнення.
Як відомо, Антоніна Паперна, заміжня за росіянином, продовжує жити та працювати у Москві. Ольга Сумська неодноразово робила спроби пояснити, чому її дочка мовчить про війну.
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