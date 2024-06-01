Сумська публічно привітала з 34-річчям дочку, яка живе у Москві. Відео
Акторка Ольга Сумська вперше від початку повномасштабної війни в Україні звернулася у мережі до своєї старшої доньки Тоні Паперної, яка живе в РФ та привітала її з 34-річчям. Пізніше акторка видалила свій пост.
Архівними світлинами та відео Ольга поділилася на своїй сторінці в Instagaram.
Сумська опублікувала кадри з Тонею, яка на камеру позує у фонтані.
"Моя рідненька! З твоїм днем! Люблю", - написала Ольга.
Певно, очікуючи хвилю хейту, Ольга завбачливо закрила коментарі під відео з Тонею.
Також у своїх сторіс акторка поділилася архівними фото з донькою. На першому фото молода Ольга сидить на сходах, а до неї тулиться маленька Тоня. На іншій світлині вже доросла Паперна у вечірньому платті позує поруч із зірковою мамою та бабусею.
"Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження", - написала вона.
Нагадаємо, Антоніна Паперна живе у Росії та мовчить про війну в Україні. Вона перебуває у цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем та виховує доньку та сина.
Як відомо, Сумська не уникає розмов із журналістами про те, що її дочка живе у Москві та зізнається, що не бачилася з нею більше двох років.
До речі, у Ольги є ще одна донька. 22-річна Ганна живе в Україні та розвиває акторську кар'єру.
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