"Поки чоловік повернувся до колеги": Сумська показала, як цілується з коханцем. ФОТО
Понеділок, 21 лютого 2022, 16:15
Акторка Ольга Сумська, яка пішла від свого першого чоловіка Євгена Паперного, закрутивши роман із Віталієм Борисюком, поділилася пікантним архівним кадром.
На фото, зробленому в 1991-му році, фігурують і Євген, і Віталій.
Нагадаємо, Паперний торік розказував, як ударив Сумську в обличчя, коли вони розходилися. Сама акторка зізнавалася, що Євген піднімав на неї руку ще до весілля.
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