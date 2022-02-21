"Поки чоловік повернувся до колеги": Сумська показала, як цілується з коханцем. ФОТО

Акторка Ольга Сумська, яка пішла від свого першого чоловіка Євгена Паперного, закрутивши роман із Віталієм Борисюком, поділилася пікантним архівним кадром.

На фото, зробленому в 1991-му році, фігурують і Євген, і Віталій.

Фрагмент цього фото Сумська постила в мережі в День закоханих, а у сторіс оприлюднила повну версію фото з instagram сумської

Нагадаємо, Паперний торік розказував, як ударив Сумську в обличчя, коли вони розходилися. Сама акторка зізнавалася, що Євген піднімав на неї руку ще до весілля.

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