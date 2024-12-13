"Є стартап": Сумська розказала, якою несподіваною справою зайнялася її 22-річна донька

скрін з відео

Акторка Ольга Сумська розказала про професійні плани своєї 22-річної доньки Ганни.

В коментарі програмі "Ранок у великому місті" вона розповіла, чим нині цікавиться дівчина.

Хоча у 2023-му Ганна оволоділа професією акторки, однак нині цікавиться зовсім іншою сферою.

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"Вона шукає себе. Можливо, ще якась професія. Поки що є стартап у сфері моди. Неймовірно, в мене три швейні машинки вдома, і зараз вона почала виявляти цікавість.

Тим більше, що моя свекрушечка була дизайнеркою одягу", - зазначила акторка.

фото з Instagram

Нагадаємо, старша донька Сумської Антоніна Паперна живе у Москві. До того ж вона мовчить про війну в Україні. Акторка перебуває у цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем і має доньку та сина.