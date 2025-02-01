"Хай так буде завжди": Цибульська замилувала фото з чоловіком і сином у різні роки

Співачка Оля Цибульська, яка нещодавно показувала себе у різні роки, вирішила знову порівняти архівне фото з теперішнім. Цього разу вона опублікувала кадри з чоловіком та сином.

"Тренд так тренд. Змінились? Щось так, а щось ні. Хай так буде завжди", - написала вона.

Зараз сину подружжя, Нестору 9 років

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До речі, Оля Цибульська та її чоловік, Сергій Грисюк разом з часів, коли вона навчалася у 10-му класі. Обличчя свого коханого співачка досить довго приховувала, однак у 2022-му році таки показала його загалу.

Якось Оля показувала себе в обіймах чоловіка на початку їхніх стосунків.