"Хай так буде завжди": Цибульська замилувала фото з чоловіком і сином у різні роки
Співачка Оля Цибульська, яка нещодавно показувала себе у різні роки, вирішила знову порівняти архівне фото з теперішнім. Цього разу вона опублікувала кадри з чоловіком та сином.
"Тренд так тренд. Змінились? Щось так, а щось ні. Хай так буде завжди", - написала вона.
До речі, Оля Цибульська та її чоловік, Сергій Грисюк разом з часів, коли вона навчалася у 10-му класі. Обличчя свого коханого співачка досить довго приховувала, однак у 2022-му році таки показала його загалу.
Якось Оля показувала себе в обіймах чоловіка на початку їхніх стосунків.
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