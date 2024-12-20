Цибульська пояснила, чому вирішила нарядити ялинку та показала "щасливий носик" на її тлі

Співачка Оля Цибульська показала, як прикрасила свою цьогорічну ялинку. 39-річна зірка пояснила, чому, попри складний емоційний стан, все ж вирішила не позбавляти себе вайбу свята.

Одним із мотиваторів став 9-річний син Олі, Нестор.

"Причина 1: Нестор. Так, ми живемо в такий час, що, м'яко кажучи, не до свят. Але дитинство сина відбувається один раз", - наголосила Цибульська в Insta-сторіс.

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У січні Нестору виповниться 10

"2. Це додаткові спогади з батьками. Можливість поговорити, провести час разом", - додала вона.

У Цибульської будуть родинні свята

"Здається, один маленький носик дуже щасливий", - констатувала артистка, запостивши смішне фото хлопчика на тлі ялинки.

Нестор схвалює

Як зізналася Цибульська, такі маленькі радощі дуже додають сил.

Нагадаємо, свої ялинки раніше показували Лілія Ребрик, Надя Дорофєєва і Катя Осадча. Цікаво, що в оселях деяких селебрітіз, як-от Тімура та Інни Мірошниченків колюча святкова красуня з'явилася ще в листопаді.







