Цибульська пояснила, чому вирішила нарядити ялинку та показала "щасливий носик" на її тлі

Марія Ткаченко 20 грудня, 15:15
Оля Цибульська
Фото з Instagram Цибульської

Співачка Оля Цибульська показала, як прикрасила свою цьогорічну ялинку. 39-річна зірка пояснила, чому, попри складний емоційний стан, все ж вирішила не позбавляти себе вайбу свята.

Одним із мотиваторів став 9-річний син Олі, Нестор.

"Причина 1: Нестор. Так, ми живемо в такий час, що, м'яко кажучи, не до свят. Але дитинство сина відбувається один раз", - наголосила Цибульська в Insta-сторіс.


Син Олі Цибульської

У січні Нестору виповниться 10

"2. Це додаткові спогади з батьками. Можливість поговорити, провести час разом", - додала вона.

Співачка Оля Цибульська

У Цибульської будуть родинні свята

"Здається, один маленький носик дуже щасливий", - констатувала артистка, запостивши смішне фото хлопчика на тлі ялинки.

Дитина Олі Цибульської

Нестор схвалює

Як зізналася Цибульська, такі маленькі радощі дуже додають сил.

Новорічна ялинка

Нагадаємо, свої ялинки раніше показували Лілія Ребрик, Надя Дорофєєва і Катя Осадча. Цікаво, що в оселях деяких селебрітіз, як-от Тімура та Інни Мірошниченків колюча святкова красуня з'явилася ще в листопаді.

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