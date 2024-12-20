Цибульська пояснила, чому вирішила нарядити ялинку та показала "щасливий носик" на її тлі
Співачка Оля Цибульська показала, як прикрасила свою цьогорічну ялинку. 39-річна зірка пояснила, чому, попри складний емоційний стан, все ж вирішила не позбавляти себе вайбу свята.
Одним із мотиваторів став 9-річний син Олі, Нестор.
"Причина 1: Нестор. Так, ми живемо в такий час, що, м'яко кажучи, не до свят. Але дитинство сина відбувається один раз", - наголосила Цибульська в Insta-сторіс.
"2. Це додаткові спогади з батьками. Можливість поговорити, провести час разом", - додала вона.
"Здається, один маленький носик дуже щасливий", - констатувала артистка, запостивши смішне фото хлопчика на тлі ялинки.
Як зізналася Цибульська, такі маленькі радощі дуже додають сил.
Нагадаємо, свої ялинки раніше показували Лілія Ребрик, Надя Дорофєєва і Катя Осадча. Цікаво, що в оселях деяких селебрітіз, як-от Тімура та Інни Мірошниченків колюча святкова красуня з'явилася ще в листопаді.
"Оля не боїться осуду": Цибульська дала поради, як подружитися з власними лінощами
"Згадала, яке щастя на смак": Цибульська показала, заради чого поїхала з сином за кордон. Фото
"Важкувато, особливо на сцені": Цибульська розкрила свою осінню вагу та попозувала для атмосферних кадрів
"Уже не персик, але ще не курага": Цибульська на своє 39-річчя розповіла, чому передумала робити груди