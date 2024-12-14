"Уже не персик, але ще не курага": Цибульська на своє 39-річчя розповіла, чому передумала робити груди

Фото з Instagram Ольги Цибульської

Співачці Олі Цибульській 14 грудня виповнилося 39 років. У свій день народження вона розповіла, чого їй нарешті хочеться та показала атмосферні фото.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Я передумала робити груди. Мені сьогодні 39. Цікаві відчуття. Уже не робиш зайвих рухів ні в житті, ні в ліжку. Викидаєш з голови юнацьку забавку "переробити себе", - написала вона.

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Оля додала, що їй нарешті хочеться насолоджуватися людиною, якою вона є.

"Не критикувати, не ліпити ліпшу версію. Вивчати що подобається, чого хочеться і робити в кайф. 38 років я гналася. Цей рік хочу нарешті якісно, а не галопом. Уже не персик, але ще не курага. Повно мрій, повно цілей, повно сил і бажань. Життя для задоволення", - додала Цибульська.

Цибульська наробила фото у total black

Свій образ співачка доповнила прикрасами

Фото з Instagram Ольги Цибульської

Нагадаємо, якось Оля Цибульська розповідала, на що їй не шкода витрачати гроші.

Як відомо, Цибульська також зізнавалася, що набрала вагу через розлад харчової поведінки та фотошоп фото для соцмереж.