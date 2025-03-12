Секс у ліфті, 900 весіль, таємні стосунки і схуднення на 15 кг: цікаві факти з життя Олі Цибульської

39-річна Оля Цибульська - відома українська співачка і ведуча. Своє особисте життя вона оберігала понад 20 років, проте частенько ділилася дотепними історіями та пікантними моментами.

ТаблоID вирішив зібрати цікавинки про головну Кицю України. Читайте про те, як вона (не)крутила роман з DZIDZIO, займалася сексом у ліфті, просила у організаторів концертів два фалоімітатори та схудла на 15 кіло за кілька місяців.

Глибока старість

Колись співачка вважала вік 30+ глибокою старістю, проте змінила свою думку. Про це Оля навіть заспівала у пісні "Викликай поліцію".

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"Я колись думала, що 30+ - це глибока старість, а мені пишуть в дірект 18-річні хлопці і священники. Юні хлопці роблять компліменти зрілості і тілу, а святі отці вітають зі святами та переживають за душу, – розповідала Оля.

Понад 900 весіль

Довгий період своєї кар'єри Оля Цибульська була ведучою на весіллях.

В інтерв'ю Славі Дьоміну актриса зізналася, що провела майже 900 святкувань, проте зараз вважає, що їй тепер некомфортно у цьому амплуа.

"Я заробляла так гроші. Я дійсно дуже багато весіль провела і в якийсь момент зрозуміла, що мені вже нецікаво", – пояснила Цибульська.

Відомо, що прайс Ольги як ведучої весіль на момент 2023 року становив у середньому близько 5000 доларів. Фото з Instagram

Таємні стосунки без весілля

Особисте життя Оля Цибульська приховувала близько двадцяти років, бо чоловіку співачки Сергію Грисюку, колишньому депутату Радивилівської міської ради, публічність ніколи не була потрібна. До того ж, Оля не бажає робити з особистого шоу, бо "має залишатися у житті щось сакральне".

Цікаво, що одна з відомих українських ведуч відмовилася від власного весілля. За словами Олі, вона вважала, що ніхто краще за неї святкування провести не зможе.

"Я стільки бачила свят різних і я розуміла, як це відбувається. І в принципі, в силу такого досвіду, здивувати мене якимось конкурсом, якоюсь активністю оригінальною, було б не це. А сидіти просто, напустити повний зал людей і робити вигляд, що я здивувалася, я не можу", - зізналася вона.

Замість пишного свята пара поїхала відпочивати у США та Іспанію.

Секс у ліфті

Виявляється, співачка довгий час мала цікаву еротичну фантазію.

Колись Цибульська жила зі своїм хлопцем, а нині чоловіком, в Нью-Йорку, на Менхеттені. Якось Сергій збирався на пробіжку у Централ-Парк і взяв із собою кохану. От тоді Цибульска і зізналася йому про свою еротичну фантазію - зайнятися сексом у ліфті. Чоловік на те погодився.

Оля розповідала, що їм довелося довго їздити між поверхами у ліфті, перш ніж наважитися на секс. Хоч це і було лячно, Цибульська все ж отримала оргазм.

Цікаво, чоловік Олі Цибульської здійсняв ще якісь її фантазії? Фото з Instagram

Фалоімітатори у райдері

У 2021 році Оля Цибульська написала у своєму райдері, що бажає отримати два фалоімітатори і рожевих котів.

У такий екстравагантний спосіб співачка вирішила перевірити організаторів на уважність. Так Оля переконалася, що вони ніколи не зважають на вимоги артистів.

Шкода, що організатори такі неуважні, було б цікаво дізнатися їх реакцію на райдер Олі Фото з Instagram

Зайва вага

"Я і їжа - то довга історія. В мене були харчові розлади, в мене були дієти", - якось ділилася співачка.

Різноманітні стресові ситуації змушують Олю "заїдати" негативні емоції, через що вона може стрімко набирати вагу. Ба більше, свою залежність від їжі Цибульська порівнювала з алкогольною та наркотичною.

Кілька років тому співачці вдалося скинути 15 кг за кілька місяців. Наразі Оля вважає, що знову погладшала, проте до старих радикальних методів схуднення повертатися не хоче.

Цибульська навіть показувала себе до і після схуднення на 15 кг Фото з Instagram

У 39 років Цибульська зробила висновок, що "одразу, одночасно, односекундно" більше не працює для неї, тож обирає тактику маленьких кроків. Поволі співачка відмовляється від продуктів, які їй шкодять. Наприклад, вона більше не пʼє каву, завдяки чому помітила зменшення набряків та покращення з боку роботи шлунку.

Восени минулого року вага Олі Цибульської була 69 кг. Співачка зізнавалася, що їй через це важко виступати на сцені Фото з Instagram

Вітання Містера Біга

Оля Цибульська - справжня поціновувачка серіалу "Секс і місто". На своє 36-річчя артистка отримала неабиякий сюрприз - її привітав Містер Біг, а точніше актор Кріс Нот, котрий виконав цю роль у культовому телешоу.



Актор записав Олі відео, в якому кличе її виступати у його клубі, і запевнив, що хоче приїхати на її концерт в Україну.

Гортайте карусель:

Роман із DziDzio

У 2021 році співак DZIDZIO розлучився зі своєю дружиною Ярославою (Slavia). Після цього Олі почали закидати, наче вона винна у розриві. Сама артистка розповідала, що публіка дарма вважає її причетною до цього, а також пожалілася, що ексдружина співака нібито надсилала їй погрози. У свою чергу, Ярослава спростувала це, зазначивши, що це не її методи.

Цибульська і Михайло Хома мають спільні пісні, виступали разом на сцені, через що їм і до цього закидали стосунки, бо їх взаємодія здавалася аж надто теплою.

Цікаво, що у 2018 році Оля і Михайло стали хрещеними хлопчика Дениса. Фото з Instagram

"Те, що відбувається на сцені, - це вистава. Потім закінчується пісня або зйомка кліпу - і все, ця історія, яку ми транслюємо для людей як історію стосунків, - вона закінчується", - наголошувала Оля.

Вона додала, що її чоловік також, вірогідно, відчував ревність через ці "вистави", проте твердо зазначила, що між нею і Хомою нічого не було.

"Історія коханки – точно не моя, тому що я за пісюном у черзі стояти точно не буду", - поставила крапку артистка.

Послухати чутки, то здається наче Оля - фатальна жінка українського шоубізу Фото @tania_strela_ph

Ба більше, навіть після того як скандал стих, деякі люди продовжували знаходити схожість між сином співачки Нестором і DZIDZIO.

Мабуть, Нестор і Дзідзьо схожі через те, що носять окуляри? Фото з Instagram

Нагадаємо, що якось Оля проходила ТаблоID-бліц, в якому розповіла чимало цікавого про свої страхи, дитинство та назвала актрису, котра могла б її зіграти у фільмі про неї.