"Не вмію ліпити вареники і не пробачаю зраду": Цибульська зізналася, за що їй не соромно у свої 39
Співачка Оля Цибульська попозувала у total white образі з букетом білих троянд та у своєму Instagram та розповіла, у чому їй не соромно зізнатися у свої 39 років.
"Мені 39 років і мені не соромно зізнатись: я не вмію ліпити вареники. Але вмію ліпити окуня, коли хтось намагається заставити мене робити те, чого я не хочу", - написала вона.
Оля також додала, що боїться відповідальності, але таки приходиться її брати.
"Я не пробачаю зраду. Стосунки це рішення. Рішення бути поруч в різні періоди. Я люблю ганяти на швидкості за кермом. І гальмую перед прийняттям важливих рішень так, ніби живемо 100 разів, а не один", - наголосила співачка.
За словами Цибульської, вона цінує гроші, любить їх тринькати і заробляти, інвестувати й дуже переймається, коли місяць для бізнесу був провальний.
"Я знаю, що впораюсь. Мозок часто прокручує різні сценарії апокаліпсиса, але відчуття, що я у себе є і цього досить - зі мною. Я не корислива. Нічого не тямлю в ютюб і запустила там свій щоденник досвіду. За такі інсайти люди платять менторам, а мені не шкода віддавати просто так", - підсумувала вона.
Днями Оля Цибульська потішила своїх шанувальників фото з чоловіком та сином у різні роки.
Також вона показувала, який вигляд мала у різні періоди життя.
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