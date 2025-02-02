"Не вмію ліпити вареники і не пробачаю зраду": Цибульська зізналася, за що їй не соромно у свої 39

Юлія Леськова 2 лютого, 16:04
Цибульська попозувала для фото
Фото Ганна Кандиба

Співачка Оля Цибульська попозувала у total white образі з букетом білих троянд та у своєму Instagram та розповіла, у чому їй не соромно зізнатися у свої 39 років.

"Мені 39 років і мені не соромно зізнатись: я не вмію ліпити вареники. Але вмію ліпити окуня, коли хтось намагається заставити мене робити те, чого я не хочу", - написала вона.

Оля також додала, що боїться відповідальності, але таки приходиться її брати.


Оля Цибульська наробила фото у сукні

"Боюся, але куrrrва, беру її за шию", - ось так Оля висловилася про відповідальність

Фото Ганна Кандиба

"Я не пробачаю зраду. Стосунки це рішення. Рішення бути поруч в різні періоди. Я люблю ганяти на швидкості за кермом. І гальмую перед прийняттям важливих рішень так, ніби живемо 100 разів, а не один", - наголосила співачка.

Оля Цибульська показала нові фото

Свій світлий образ Оля відтінила чорними туфлями на каблуках та тоненьким паском з квіткою

Фото Ганна Кандиба

За словами Цибульської, вона цінує гроші, любить їх тринькати і заробляти, інвестувати й дуже переймається, коли місяць для бізнесу був провальний.

"Я знаю, що впораюсь. Мозок часто прокручує різні сценарії апокаліпсиса, але відчуття, що я у себе є і цього досить - зі мною. Я не корислива. Нічого не тямлю в ютюб і запустила там свій щоденник досвіду. За такі інсайти люди платять менторам, а мені не шкода віддавати просто так", - підсумувала вона.

Оля Цибульська показалася на нових фото
Фото Ганна Кандиба

Днями Оля Цибульська потішила своїх шанувальників фото з чоловіком та сином у різні роки.

Також вона показувала, який вигляд мала у різні періоди життя.

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Оля Цибульська
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