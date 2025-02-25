"Ніби 16": Фреймут у романтичній сукні з відкритими плечима замилувала підписників свіжим виглядом

Колишня телеведуча Ольга Фреймут провела черговий освітній івент, присвячений етикету, в Іспанії.

43-річна зірка вбралася в білу сукню з відкритими плечима і довершила лук прикрасами в золотому кольорі. Кілька фото опублікували у Instagram її "Марафону сучасних манер".

Оля в романтичному білому платті повчила людей гарних манер

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Шанувальники Олі дуже вподобали її образ.

Колишня телеведуча зачарувала фанів своїм свіжим виглядом

"Яка сукня... Яка краса... Так виглядає ніби 16", - пишуть Фреймут, вітаючи її з днем народження, який вона святкує якраз 25-го лютого.

Нагадаємо, нещодавно Оля поділилася рідкісним фото одразу з обома молодшими дітьми від свого чоловіка Володимира Локотка: 8-річним Валерієм і 7-річною Євдокією. Як відомо, старшій доньці екстелеведучої, Златі днями виповнилося 19.