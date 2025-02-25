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"Ніби 16": Фреймут у романтичній сукні з відкритими плечима замилувала підписників свіжим виглядом

Марія Ткаченко - 25 лютого, 15:30
Ольга Фреймут
Фото з Instagram

Колишня телеведуча Ольга Фреймут провела черговий освітній івент, присвячений етикету, в Іспанії. 

 43-річна зірка вбралася в білу сукню з відкритими плечима і довершила лук прикрасами в золотому кольорі. Кілька фото опублікували у Instagram її "Марафону сучасних манер".

Оля Фреймут

Оля в романтичному білому платті повчила людей гарних манер


Шанувальники Олі дуже вподобали її образ.

Колишня телеведуча Фреймут

Колишня телеведуча зачарувала фанів своїм свіжим виглядом

"Яка сукня... Яка краса... Так виглядає ніби 16", - пишуть Фреймут, вітаючи її з днем народження, який вона святкує якраз 25-го лютого.

Етикет Олі Фреймут

Нагадаємо, нещодавно Оля поділилася рідкісним фото одразу з обома молодшими дітьми від свого чоловіка Володимира Локотка: 8-річним Валерієм і 7-річною Євдокією. Як відомо, старшій доньці екстелеведучої, Златі днями виповнилося 19.

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