Полякова показалася з портретом Кароль на грудях, а Тіна приміряла "голу" сукню як у Олі

Співачки Оля Полякова і Тіна Кароль, які колись ворогували, схоже, вирішили подружитися і підтримати одна одну.

Спочатку Полякова показалася в футболці з портретом Кароль, а потім дівчата попозували в однакових сукнях.

У соціальних мережах Оля запостила відео, де наспівувала новий хіт Тіни Кароль "Людині потрібна людина".

Співачка позначила у дописі колегу. Кароль зробила репост на своїй сторінці в Instagram.

Дивно бачити Полякову з портретом Кароль на грудях

Згодом Полякова покрасувалася у сукні від українського бренду Vishni з нагоду виходу нової пісні "Вкрала", після чого і Кароль в Instagaram показалася у тому самому образі.





Кому більше личить ця сукня?

Нагадаємо, ще у 2021-році Полякова під час запису одного шоу назвала Кароль "відомою плакальщицею на похоронах".

Тривалий час колеги не спілкувались навіть на спільних заходах, де були на відстані витягнутої руки одна до одної.

Згодом Оля зізнавалася, що всі скандали між ними "штучні і для розваги". А у березні Полякова зізналася, що думає про "нєрвну крикуху" Кароль.