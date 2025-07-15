Полякова з молодшою дочкою поспівала на концерті Біллі Айліш у Лондоні. Фото

Карина Тімкова - 15 липня, 15:30

46-річна співачка Оля Полякова у компанії молодшої дочки Аліси поїхала до Лондона, щоб відвідати концерт американської попзірки Біллі Айліш.

У своєму Instagram вона опублікувала кумедні моменти, на яких намагалася зазнімкувати свою дитину, але та категорично відмовлялася. Також Оля показала яскраві моменти виступу. На інших фото вони з Алісою емоційно підспівували улюбленим трекам.

"Щаслива мама, що мене взяли на концерт", — написала вона.

Оля Полякова у зеленому луці попозувала на концерті в Лондоні

Для концерту зірка вбралась у яскравий зелений піджак


Оля Полякова наробила спішних кадрів з молодшою дочкою в Лондоні

Аліса не захотіла, щоб мама її знімала 

Оля Полякова з дочкою прибула на концерт Біллі Айліш

Біллі на лондонській сцені

Оля Полякова з дочкою співала на концерті Біллі Айліш

Полякова з донечкою насолодилися музичним виступом

Оля Полякова розважилася на концерті Біллі Айліш з дочкою

І, звичайно, вони підспівували хітам

Оля Полякова показала сцену, на якій виступала Біллі Айліш

Оля зазнімкувала, як виглядала концертна арена

Оля Полякова попозувала з дочкою на концерті Біллі Айліш

Співачка попозувала з дочкою на концерті

Нагадаємо, в Олі також є старша дочка, 20-річна Марія, яка нині мешкає в США. Днями вона заінтригувала своїми заручинами з іноземцем.

А з молодшою дитиною від свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського Полякова обожнює їздити в подорожі. Знаменита мама також підтримала Алісу, коли та вирішила називати себе хлопчачим ім'ям.

До речі, нещодавно свого сина на концерт його мрії звозила Катя Осадча.

Читайте також:

Полякова у спідньому та підв'язці на талії спокусливо покрутилася перед дзеркалом. Фото

"Окрім ботоксу нічого": Полякова розповіла про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу

З котом, книгою та багетом: Полякова оголилася на французькій Рив'єрі заради чоловічого глянцю

Біллі Айліш Полякова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів