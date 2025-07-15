Полякова з молодшою дочкою поспівала на концерті Біллі Айліш у Лондоні. Фото

46-річна співачка Оля Полякова у компанії молодшої дочки Аліси поїхала до Лондона, щоб відвідати концерт американської попзірки Біллі Айліш.

У своєму Instagram вона опублікувала кумедні моменти, на яких намагалася зазнімкувати свою дитину, але та категорично відмовлялася. Також Оля показала яскраві моменти виступу. На інших фото вони з Алісою емоційно підспівували улюбленим трекам.

"Щаслива мама, що мене взяли на концерт", — написала вона.

Для концерту зірка вбралась у яскравий зелений піджак

Аліса не захотіла, щоб мама її знімала

Біллі на лондонській сцені

Полякова з донечкою насолодилися музичним виступом

І, звичайно, вони підспівували хітам

Оля зазнімкувала, як виглядала концертна арена

Співачка попозувала з дочкою на концерті

Нагадаємо, в Олі також є старша дочка, 20-річна Марія, яка нині мешкає в США. Днями вона заінтригувала своїми заручинами з іноземцем.

А з молодшою дитиною від свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського Полякова обожнює їздити в подорожі. Знаменита мама також підтримала Алісу, коли та вирішила називати себе хлопчачим ім'ям.

До речі, нещодавно свого сина на концерт його мрії звозила Катя Осадча.