Полякова з молодшою дочкою поспівала на концерті Біллі Айліш у Лондоні. Фото
46-річна співачка Оля Полякова у компанії молодшої дочки Аліси поїхала до Лондона, щоб відвідати концерт американської попзірки Біллі Айліш.
У своєму Instagram вона опублікувала кумедні моменти, на яких намагалася зазнімкувати свою дитину, але та категорично відмовлялася. Також Оля показала яскраві моменти виступу. На інших фото вони з Алісою емоційно підспівували улюбленим трекам.
"Щаслива мама, що мене взяли на концерт", — написала вона.
Нагадаємо, в Олі також є старша дочка, 20-річна Марія, яка нині мешкає в США. Днями вона заінтригувала своїми заручинами з іноземцем.
А з молодшою дитиною від свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського Полякова обожнює їздити в подорожі. Знаменита мама також підтримала Алісу, коли та вирішила називати себе хлопчачим ім'ям.
До речі, нещодавно свого сина на концерт його мрії звозила Катя Осадча.
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