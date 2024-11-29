Полякова у гримерці покрасувалася у вишуканій "зброї чарівності"
Співачка Оля Полякова, виступивши днями на благодійному заході, вирішила закарбувати свій витончений сценічний total black образ на фото.
"Коли гримерка стає подіумом, а сукня - справжньою зброєю чарівності", - написала Оля в Instagram.
"Чорний колір завжди в моді, як і впевненість у собі", - додала артистка.
Нагадаємо, 45-річна Полякова, яка невпинно працює над удосконаленням своєї фігури, цього літа досягла ваги, яка була в неї в 20.
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