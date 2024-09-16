20 років пліч-о-пліч: історія кохання Олі Полякової та її чоловіка Вадима

Оля Полякова Інстаграм не часто заповнює світлинами з чоловіком, але тут є привід - пара 20 років разом Фото: Instagram

11 вересня Оля Полякова та її чоловік Вадим відзначили 20 років шлюбу. Неймовірно, адже навіть близькі не вірили у довготривалість цих стосунків. А злі язики подейкували, що Поляковій цікаві лише гроші бізнесмена.

Утім, роки доводять – це справжня історія кохання. ТаблоID розповість усе, що відомо про зіркове подружжя. Які стосунки зав’язалися між Олею та Вадимом на початку знайомства? Як чоловік зробив пропозицію коханій? Та що відбувалося на їхньому весіллі? Усе найцікавіше – у нашому матеріалі.

Від дружби до кохання

Оля Полякова познайомилася зі своїм чоловіком на корпоративі – друзі бізнесмена запросили співачку виступити на його дні народження. Однак без скандалу тут не обійшлося. Полякова думала, що їде на благодійний захід, і перед самісіньким виступом відмовилася виходити на сцену. Гасити умовну пожежу довелося Вадиму – красивим словом та грошима.

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Тоді білявка звернула увагу на цікавого чоловіка і уперше залишила свій номер телефону. Вадим не зволікав – чи не наступного дня запросив нову знайому на каву.

Чоловік Олі Полякової Вадим Фото: Instagram

"Я зрозуміла, що він класнючий, харизматичний, гуморний. Це було класне спілкування, але ми дружили. Зрозуміло, що я йому подобалася, він залицявся. Але це була дружба. Взагалі сексу не було", - говорила співачка у "Дорослих дівчатах".

Крім цього, Вадим ще й намагався "звести" її зі своїм другом та вирішував питання з колишнім. Оля Полякова в молодості мала кавалера, стосунки з яким не приносили палкого задоволення. Співачка відверто називає його скнарою, та піти тоді від нього не наважувалася. Тому розставити крапки над "і" попросила Вадима і він це зробив.

Після усіх цих перипетій у пари закрутилися справжні стосунки. Та тут одна проблема – Вадим був одружений. Будучи чесним чоловіком, він не хотів обманювати дружину та віддавати Олі роль коханки. Тому наважився на розлучення.

Різниця у віці між Олею Поляковою та її чоловіком Вадимом у 16 років не злякала пару Фото: Instagram

"Він був вільний 20 хвилин, коли сказав дружині про розлучення і доїхав до мене на квартиру", - пригадувала Полякова.

Роман Олі та Вадима був бурхливий. Цікаво, що тоді жінка не думала про одруження, та й узагалі не приймала жодних рішень.

"Відчуття фундаменту зі мною від першого дня. І через це я ніколи з ним не розлучуся. Я у цих відносинах не приймала рішення, і це на багато років зробило мене щасливою", - ділилася артистка.

Досить швидко Оля завагітніла. Зазначимо, що зараз подружжя виховує двох доньок – старшу Машу та молодшу Алісу.

Маленька Маша Полякова на руках у тата та її молодша сестра Аліса Фото: Instagram

"Едемське весілля"

Дізнавшись про вагітність Олі, Вадим не зволікав із пропозицією. Як писала Полякова, це сталося зранку під час сніданку.

"Я прокинулася зранку, вийшла на кухню, а там шампанське, ікра і ти. Я питаю: ми сьогодні аристократи чи дегенерати? Ти відповів: сьогодні ми наречений та наречена. І "бух" на коліно, і каблучка в п’ять карат мені на палець. Ну хіба я могла відмовити?", - зазначила співачка.

Біографія Олі Полякової змінилася одним ранком - тоді в неї з'явилася власна родина Фото: Instagram

Оля Полякова весілля теж лише на словах описує – світлини вона не показувала прихильникам. Каті Осадчій співачка розповіла, що свято було організоване у стилі "Едемського саду".

"Це було дуже гарно. У мене був "Едемський сад". Бог, Люцифер, янголи, торт у формі яблука. На кожному столі було дерево спокуси з яблуками. Було круто, я щаслива, що в моєму житті було таке весілля – є що згадати", - зазначала вона.

А от про що білявка шкодує, що сукня була не біла, а персикова, і одружувалася Полякова без вельона. Вінчання у пари теж не було. Бо Оля – християнка, а Вадим – іудей.

Різниця у віці та інші проблеми

Різниця у віці між Олею Поляковою та її чоловіком – 16 років. Близькі не вірили, що їхні стосунки довго протривають. Друзі говорили Вадиму, що молодій коханці треба від нього лише гроші і вона його кине. Однак, як пояснювала Полякова, чоловік, якому на той час було уже 40 років, хотів відчути себе щасливим і таким чином ризикнув.

Ризикнув і отримав велику родину Фото: Instagram

Цікаво, що спочатку співачка й справді витрачала гроші чоловіка. Він вкладав у її творчість, яка дуже довго розкачувалася до теперішньої популярності. А зараз Оля не приховує, що сама утримує чоловіка.

"Я вже 10 років його тягну. Він з мене тягне бабло. Я кажу: "Вадік, ну як ти міг так влаштуватися". Молода, красива, ще й тобі гроші дає. А він каже: "Мабуть, в тому житті я зробив щось прекрасне", - жартома говорила вона Славі Дьоміну.

Однак Полякова додала, що наразі Вадим таки має свій бізнес. Він разом зі своїм партнером керує компанією, яка виробляє техніку для прибирання.

Повномасштабне вторгнення теж вплинуло на стосунки пари – вони пережили кризу, як і тисячі українців. У 2022 році Полякова разом із доньками виїхала за кордон та певний час працювала там. Вадим залишався в Україні. Возз’єднання стало справжнім випробуванням для них.

"Коли ти повертаєшся додому в ту історію, яка була – а ти інша людина. І він інша людина. Нам перший час було складно. Я сказала: нам складно, нам треба знову звикати до подружнього життя. І знову вертатися в ту конструкцію, яка вже не працює", - сказала артистка Дмитру Гордону.

Однак, як бачимо, бурі лише зміцнили подружжя. І вони ось уже 20 років разом.

"Я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!", - написала Полякова у своєму Instagram у день річниці.

Не заважають цьому навіть чутки. Нагадаємо, у березні цього року ексучасник проєкту "МастерШеф" Владислав Міцкевич зробив провокативну заяву, натякнувши на стосунки з Олею Поляковою. Він навіть публікував пікантні фото, на яких нібито співачка, але потім видалив їх та перепросив. До цього артистці приписували роман із військовим Михайлом Діановим. Однак Оля емоційно зазначила, що вони просто друзі.