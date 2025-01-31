"Жінка з цікавим минулим" Полякова вразила фігурою у напівпрозорій спідниці і шкірянці. Фото

Співачка показала стильний і пристрасний образ Усі фото @vlad.krivokhvost

Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами зі стильного фотосету, в якому продемонструвала спокусливий образ.

46-річна зірка позувала у бордовому комплекті, головним акцентом якого стала прозора спідниця, що оголила її стрункі ноги. Свій лук Полякова доповнила шкіряною курткою, чорними колготками та масивними золотими прикрасами.

Полякова посвітила ніжками

Реклама:

Розкішну фігуру Оля підкреслила обтислою спідницею Фото з Instagram

"Кожен кадр — це історія, а ця — про силу, свободу і жінку з цікавим минулим", — зазначила артистка під фото.

Такі кадри одразу викликали ажіотаж — шанувальники засипали співачку компліментами, відзначаючи її бездоганну фігуру та почуття стилю.

Олі зробили макіяж з акцентом на очі Фото Instagram

Як відомо, 46 років Оля святкувала нещодавно, і з нагоди дня народження блиснула оголеною груддю на зухвалих фото.