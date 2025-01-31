"Жінка з цікавим минулим" Полякова вразила фігурою у напівпрозорій спідниці і шкірянці. Фото

Карина Тімкова 31 січня, 14:15
Оля Полякова показала сексуальні фото

Співачка показала стильний і пристрасний образ

Усі фото @vlad.krivokhvost

Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами зі стильного фотосету, в якому продемонструвала спокусливий образ.

46-річна зірка позувала у бордовому комплекті, головним акцентом якого стала прозора спідниця, що оголила її стрункі ноги. Свій лук Полякова доповнила шкіряною курткою, чорними колготками та масивними золотими прикрасами.

Гаряча фотосесія Олі Полякової

Полякова посвітила ніжками


Оля Полякова у новій звабливій фотосесії
Розкішну фігуру Оля підкреслила обтислою спідницею
Фото з Instagram

"Кожен кадр — це історія, а ця — про силу, свободу і жінку з цікавим минулим", — зазначила артистка під фото.

Полякова показала сміливий образ

У цьому трендовому кольорі, здається, попозували уже всі зірки

Фото Instagram

Такі кадри одразу викликали ажіотаж — шанувальники засипали співачку компліментами, відзначаючи її бездоганну фігуру та почуття стилю.

Оля Полякова зачарувала фанатів стильним образом

Олі зробили макіяж з акцентом на очі

Фото Instagram

Як відомо, 46 років Оля святкувала нещодавно, і з нагоди дня народження блиснула оголеною груддю на зухвалих фото.

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