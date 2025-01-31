"Жінка з цікавим минулим" Полякова вразила фігурою у напівпрозорій спідниці і шкірянці. Фото
Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами зі стильного фотосету, в якому продемонструвала спокусливий образ.
46-річна зірка позувала у бордовому комплекті, головним акцентом якого стала прозора спідниця, що оголила її стрункі ноги. Свій лук Полякова доповнила шкіряною курткою, чорними колготками та масивними золотими прикрасами.
"Кожен кадр — це історія, а ця — про силу, свободу і жінку з цікавим минулим", — зазначила артистка під фото.
Такі кадри одразу викликали ажіотаж — шанувальники засипали співачку компліментами, відзначаючи її бездоганну фігуру та почуття стилю.
Як відомо, 46 років Оля святкувала нещодавно, і з нагоди дня народження блиснула оголеною груддю на зухвалих фото.
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