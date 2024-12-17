"Був здивований": Онуфрійчук показала ошатного синочка на його першому святі Миколая

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук із чоловіком Алмазом та сином Адамом відвідала свято Миколая, організоване для українських дітей-біженців у Лозанні. Для піврічного первістка зірки це перше таке свято.

Кадрами з події, на яку Адамчика святково одягли, Іванна поділилася в Instagram.

"Я не могла не взяти на дитяче свято Адамчика, це його перший День Миколая. І хоч синочок приїхав уже під кінець і трішки сонний, але був здивований від всього, що було навколо", - розповіла вона.

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Адам із батьками відвідав свято Миколая

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Хлопчик тусив на руках то в мами, то в тата

Хлопчика весь цей двіж здивував

Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук повідомила, яке громадянство в її сина.