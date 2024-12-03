"Зараз життя відчувається по-іншому": Онуфрійчук поділилася затишними осінніми кадрами з чоловіком і сином

Іванна Онуфрійчук, її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз та син, 6-місячний Адам мешкають у Швейцарії Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук вирішила поділилитися спогадами про свою цьогорічну осінь, зібравши фото в атмосферну добірку. Звісно, найбільше на них - її самої, чоловіка Алмаза та їхнього синочка Адама, якому вже півроку.

"Осінь 2024 видалась насиченою, що і каруселі в інстаграмі не вистачить. З цікавого: синочок вперше їхав з нами в потязі. Я хвилювалась, як він сприйме це, але реакція була хорошою. Доказ цьому - здивований і зацікавлений погляд", - поділилася 38-річна Іванна.

Адамчик подорожує з батьками буквально з пелюшок. Перший переліт у житті хлопчика відбувся в його майже 2 місяці

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У потязі хлопчик і поспав, і потанцював

Бюрґеншток - гора у Швейцарії, з трьох сторін оточена Люцернським озером





Для поїздок із малюком в Іванни є така тандем-кофтинка

"Не встигаємо з коханим за тим, як росте Адамчик. Починаємо вводити прикорм і дивуємось, яяякк так швидко біжить час!", - зізналася вона.

Адаму Алмазовичу вже півроку

"Зараз життя відчувається по-іншому, хочеться відмічати кожний момент і встигати насолоджуватись ним", - написала Онуфрійчук.

Судячи зі світлин, Адамчик вже трохи призвичаївся до візочка, але все одно воліє подорожувати на руках у дорослих.

До речі, на коментар, де Іванні написали, мовляв, варто народити Адаму сестричку, зірка відповіла: "мрія".

Нагадаємо, в листопаді Іванна та Алмаз відзначили третю річницю свого шлюбу. Як відомо, дружина та чоловік - різної віри, але їм вдалося домовитися щодо того, до якої церкви водити Адама.