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Онуфрійчук замилувала квітковим привітанням від чоловіка та 10-місячного сина. Відео

Юлія Леськова - 9 березня, 09:35
Іванна Онуфрійчук з сином та чоловіком
Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук у своєму Instagram показала милі кадри, як чоловік з сином вітали її з 8 березня, та звернулася до жінок.

Коханий Іванни, казахський бізнесмен Алмаз та їхній 10-місячний синочок Адам вручили їй два розкішних букети тюльпанів й зацілували її.

"Жіноча сила надзвичайна і це доводити не потрібно. Любі дівчата, я бажаю вам, щоб не лише сьогодні, а й кожного дня у вас були приводи для усмішок, щоб вас поважали, цінували і берегли ті, хто поряд. І щоб кожна з вас була по-справжньому щасливою і квітла в першу чергу в душі!" - написала вона.


Іванна Онуфрійчук показала, як її вітали з 8 березня

Іванна похвалилася квітами від своїх чоловіків

Іванна Онуфрійчук зацілувала сина
Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук
Син та чоловік Іванни Онуфрійчук з квітами

Здається, малюку сподобалося тішити свою матусю подарунками

До речі, День закоханих Іванна Онуфрійчук святкувала з синочком, адже її чоловік тоді був у відрядженні.

Також ТаблоID розповідав історію кохання Іванни та Алмаза.

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Іванна Онуфрійчук
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