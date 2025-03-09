Онуфрійчук замилувала квітковим привітанням від чоловіка та 10-місячного сина. Відео

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук у своєму Instagram показала милі кадри, як чоловік з сином вітали її з 8 березня, та звернулася до жінок.

Коханий Іванни, казахський бізнесмен Алмаз та їхній 10-місячний синочок Адам вручили їй два розкішних букети тюльпанів й зацілували її.

"Жіноча сила надзвичайна і це доводити не потрібно. Любі дівчата, я бажаю вам, щоб не лише сьогодні, а й кожного дня у вас були приводи для усмішок, щоб вас поважали, цінували і берегли ті, хто поряд. І щоб кожна з вас була по-справжньому щасливою і квітла в першу чергу в душі!" - написала вона.

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Іванна похвалилася квітами від своїх чоловіків

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Здається, малюку сподобалося тішити свою матусю подарунками

До речі, День закоханих Іванна Онуфрійчук святкувала з синочком, адже її чоловік тоді був у відрядженні.

Також ТаблоID розповідав історію кохання Іванни та Алмаза.