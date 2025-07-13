Онуфрійчук у жовтому бікіні з рюшами заселфила фігуру на турецькому пляжі

Юлія Леськова - 13 липня, 10:57
Іванна Онуфрійчук позує для фото
Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно відсвяткувала своє 39-річчя, відпочиває з родиною у Туреччині. 

Іванна заселфилася у дзеркалі на пляжі у жовтому купальнику з рюшами та білій панамі. 

"Літо - мій улюблений час", - написала Онуфрійчук. 


Іванна Онуфрійчук робить селфі у дзеркалі

Онуфрійчук похвалилася тілом на пляжі

Іванна Онуфрійчук показала сина на відпочинку

А ось так розважається на відпочинку Адам

Нагадаємо, свого 1-річного сина Адама Іванна бере з собою на відпочинок та у подорожі з самого малку. Наприклад, коли малюку було 3 місяці вони відпочивали у Сардинії. 

А у два місяці малюк вже побував у Парижі

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Іванна Онуфрійчук
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