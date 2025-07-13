Онуфрійчук у жовтому бікіні з рюшами заселфила фігуру на турецькому пляжі
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно відсвяткувала своє 39-річчя, відпочиває з родиною у Туреччині.
Іванна заселфилася у дзеркалі на пляжі у жовтому купальнику з рюшами та білій панамі.
"Літо - мій улюблений час", - написала Онуфрійчук.
Нагадаємо, свого 1-річного сина Адама Іванна бере з собою на відпочинок та у подорожі з самого малку. Наприклад, коли малюку було 3 місяці вони відпочивали у Сардинії.
А у два місяці малюк вже побував у Парижі.
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