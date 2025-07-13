Онуфрійчук у жовтому бікіні з рюшами заселфила фігуру на турецькому пляжі

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно відсвяткувала своє 39-річчя, відпочиває з родиною у Туреччині.

Іванна заселфилася у дзеркалі на пляжі у жовтому купальнику з рюшами та білій панамі.

"Літо - мій улюблений час", - написала Онуфрійчук.

Онуфрійчук похвалилася тілом на пляжі

А ось так розважається на відпочинку Адам

Нагадаємо, свого 1-річного сина Адама Іванна бере з собою на відпочинок та у подорожі з самого малку. Наприклад, коли малюку було 3 місяці вони відпочивали у Сардинії.

А у два місяці малюк вже побував у Парижі.