Онука Ротару у крихітних шортиках посвітила ногами на відпочинку у Сен-Тропе
Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася відпочинком у Сен-Тропе.
Красуня попозувала на тлі неймовірних французьких краєвидів у коротеньких шортах та показала розваги на воді.
"Спокій перед морем нагадав, хто головний", - написала Софія.
Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко похвалилася стильним образом на весіллі друзів та попозувала зі старшим братом Анатолієм на рідкісному фото.
У липні Софія у сукні українського бренду засвітилася на Вімблдонському турнірі у Лондоні.
