Онука Ротару у крихітних шортиках посвітила ногами на відпочинку у Сен-Тропе

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася відпочинком у Сен-Тропе.

Красуня попозувала на тлі неймовірних французьких краєвидів у коротеньких шортах та показала розваги на воді.

"Спокій перед морем нагадав, хто головний", - написала Софія.

Євдокименко попозувала у Сен-Тропе у стильному костюмі

Модель покаталася на катері

Як вам такий відпочинковий лук?

Ранкова кава з таким видом - що може бути краще?

Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко похвалилася стильним образом на весіллі друзів та попозувала зі старшим братом Анатолієм на рідкісному фото.

У липні Софія у сукні українського бренду засвітилася на Вімблдонському турнірі у Лондоні.