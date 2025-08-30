Онука Ротару у крихітних шортиках посвітила ногами на відпочинку у Сен-Тропе

Юлія Леськова - 30 серпня, 10:36
Софія Євдокименко робить селфі
Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася відпочинком у Сен-Тропе. 

Красуня попозувала на тлі неймовірних французьких краєвидів у коротеньких шортах та показала розваги на воді. 

"Спокій перед морем нагадав, хто головний", - написала Софія. 


Софія Євдокименко показала, як відпочиває у Сен-Тропе

Євдокименко попозувала у Сен-Тропе у стильному костюмі

Софія Євдокименко показала відпочинок на воді

Модель покаталася на катері

Софія Євдокименко показала фото з відпочинку

Як вам такий відпочинковий лук?

Софія Євдокименко відпочиває у Франції

Ранкова кава з таким видом - що може бути краще?

Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко похвалилася стильним образом на весіллі друзів та попозувала зі старшим братом Анатолієм на рідкісному фото. 

У липні Софія у сукні українського бренду засвітилася на Вімблдонському турнірі у Лондоні. 

