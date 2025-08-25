Онука Ротару у трикотажному максі оголила спину та показала рідкісне фото з братом
Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко з тих, хто завжди вміє виглядати елегантно.
У своєму Instagram Соня попозувала у білій трикотажній сукні максі з довгим рукавом і відкритою спиною. А ще показалася зі своїм старшим братом Анатолієм на весіллі у друзів.
Софія полюбляє сукні і часто вигулює українські бренди. Не так давно вона позувала у ніжній блакитній сукні від бренду Пустовіт.
До речі, щоби завжди мати ідеальну форму Євдокименко багато працює над своїм тілом. Нещодавно вона показувала своє тренування у рожевому комплекті у спортзалі.
