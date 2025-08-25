Онука Ротару у трикотажному максі оголила спину та показала рідкісне фото з братом

Марія Мельник - 25 серпня, 13:30

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко з тих, хто завжди вміє виглядати елегантно.

У своєму Instagram Соня попозувала у білій трикотажній сукні максі з довгим рукавом і відкритою спиною. А ще показалася зі своїм старшим братом Анатолієм на весіллі у друзів. 

Онуки Софії Ротару Соня і Толік

Софія і Анатолій сфотографувалися разом на весіллі

Софія і Анатолій Євдокименко

Як відомо, на початку великої війни онук і син Софії Ротару намагалися незаконно втекти з країни, але їх спіймали. Потім їм все ж таки вдалося виїхати, утім не відомо як саме.


Онука Ротану в білій сукні

Чаювання замість келиха вина - здорові ритуали від Соні

Онука Ротару в білій сукні максі

На Софії сукня британського бренду за 135 євро

Онука Ротару - фото у повний зріст

Модель ефектно оголила засмаглу спину

Софія полюбляє сукні і часто вигулює українські бренди. Не так давно вона позувала у ніжній блакитній сукні від бренду Пустовіт.

До речі, щоби завжди мати ідеальну форму Євдокименко багато працює над своїм тілом. Нещодавно вона показувала своє тренування у рожевому комплекті у спортзалі.

