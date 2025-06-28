М'ятний чай, засмага та тенісний корт: онука Ротару у бікіні показала свій відпочинок коло італійського озера

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко насолоджується відпочинком коло італійського озера Комо. Вона активно ділиться з підписниками контентом, як проводить час.

Красуня встигла позасмагати у бікіні коло озера, сходити на тенісний корт та насолодитися смачним напоєм на вечірній терасі.

Онука Ротару похвалилася струнким тілом у купальнику Фото з Instagram Софії Євдокименко

"Залиш мене тут", - написала Софія на відео

Софія також погуляла на тенісному корті

"Бриз Комо та чашка м'ятного чаю", - написала вона

Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко ділилася фото з прогулянки Парижем.

А на початку червня онука Ротару позувала у Токіо у сукні за 37 тисяч гривень з нової колекції своєї хрещеної, дизайнерки Лілії Пустовіт.