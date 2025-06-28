М'ятний чай, засмага та тенісний корт: онука Ротару у бікіні показала свій відпочинок коло італійського озера
Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко насолоджується відпочинком коло італійського озера Комо. Вона активно ділиться з підписниками контентом, як проводить час.
Красуня встигла позасмагати у бікіні коло озера, сходити на тенісний корт та насолодитися смачним напоєм на вечірній терасі.
Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко ділилася фото з прогулянки Парижем.
А на початку червня онука Ротару позувала у Токіо у сукні за 37 тисяч гривень з нової колекції своєї хрещеної, дизайнерки Лілії Пустовіт.
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