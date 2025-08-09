Онука Ротару у крихітному топі та шортах похвалилася тонесенькою талією

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася стрункою фігурою у домашньому спортзалі.

Софія заселфилася у рожевому спортлуці: коротенькому топі та шортах на тлі бігових доріжок.

"Мій улюблений ранок: кава, ритуал, французька", - написала вона.

Красуня похвалилася тендітною фігурою

Нагадаємо, на початку липня Софія Євдокименко у золотому ліфі та плісе попозувала для атмосферного відео на відпочинку.

Також Євдокименко якось похвалилася своїми буднями коло італійського озера.