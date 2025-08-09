Онука Ротару у крихітному топі та шортах похвалилася тонесенькою талією

Юлія Леськова - 9 серпня, 14:09
Онука Софії Ротару позує для фото
Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася стрункою фігурою у домашньому спортзалі.

Софія заселфилася у рожевому спортлуці: коротенькому топі та шортах на тлі бігових доріжок. 

"Мій улюблений ранок: кава, ритуал, французька", - написала вона. 


Софія Євдокименко попозувала перед дзеркалом

Красуня похвалилася тендітною фігурою

Нагадаємо, на початку липня Софія Євдокименко у золотому ліфі та плісе попозувала для атмосферного відео на відпочинку.

Також Євдокименко якось похвалилася своїми буднями коло італійського озера. 

Читайте також:

Онука Ротару у блискучому міні з драпіруванням посвітила стрункими формами на прогулянці в Парижі. Фото

Онука Ротару в українській сукні засвітилася на Вімблдоні з Дімопулос у чорному міні

Фреймут, онука Ротару, Горова, Дімопулос та Полякова повболівали за Усика на Вемблі у Лондоні

ротару
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів