Онука Ротару у золотистому ліфі та плісе ефектно попозувала на відпочинку. Фото

Карина Тімкова - 8 липня, 12:15

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко продовжує тішити підписників стильними кадрами з різних куточків світу, цього разу вона опинилася на пляжі.

У своєму Instagram 24-річна дівчина показалася в золотисто-жовтому комплекті від L’IDÉE, що складався з топу на зав'язках і довгої спіднички плісе з розрізом на стегні.

"Моє щасливе місце", — написала вона в сторіс.

Онука Ротару посвітила струнким тілом у літньому образі

Соня ефектно пройшлася яскравою локацією

Кадр з instagram

Онука Ротару показала стегна у жовтій спідничці з розрізом

І продемонструвала тендітну фігуру 

Онука Ротару у золотистому томі й спідниці похвалилася формами

Євдокименко похвалилась тонкою талією

Онука Ротару у топі наробила яскравих фото на відпочинку

Вона виглядала усміхненою та розслабленою

Онука Ротару у золотому топі й спідниці блиснула тонкою талією.

Дівчина засвітила засмагле тіло

Онука Ротару у топі й спідниці сфотографувалася на пляжі

Онука співачки також попозувала на пляжі

Нещодавно Софія у коротесенькому луці гуляла Парижем та в казковій блакитній сукенці від Пустовіт фотографувалася в Японії. А в Мілані вона приміряла драматичний образ, що оголював живіт.

Як відомо з минулого року, Євдокименко почала крутити роман з Максом Лернером, спадкоємцем однієї з найбагатших родин США. До речі, наприкінці травня Ротару вітала онучку з важкими святом.

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