Онука Ротару у золотистому ліфі та плісе ефектно попозувала на відпочинку. Фото

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко продовжує тішити підписників стильними кадрами з різних куточків світу, цього разу вона опинилася на пляжі.

У своєму Instagram 24-річна дівчина показалася в золотисто-жовтому комплекті від L’IDÉE, що складався з топу на зав'язках і довгої спіднички плісе з розрізом на стегні.

"Моє щасливе місце", — написала вона в сторіс.

Соня ефектно пройшлася яскравою локацією Кадр з instagram

І продемонструвала тендітну фігуру

Євдокименко похвалилась тонкою талією

Вона виглядала усміхненою та розслабленою

Дівчина засвітила засмагле тіло

Онука співачки також попозувала на пляжі

Нещодавно Софія у коротесенькому луці гуляла Парижем та в казковій блакитній сукенці від Пустовіт фотографувалася в Японії. А в Мілані вона приміряла драматичний образ, що оголював живіт.

Як відомо з минулого року, Євдокименко почала крутити роман з Максом Лернером, спадкоємцем однієї з найбагатших родин США. До речі, наприкінці травня Ротару вітала онучку з важкими святом.