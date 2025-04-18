Онука Ротару в плащі трендового кольору весни насолодилася красотами Флоренції
Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко продовжує подорожувати Європою і насолоджуватися мистецтвом і архітектурою.
В Instagram дівчина виклала фото з Флоренції, де гуляла у плащі найтрендовішого кольору весни 2025 - масляно-жовтого.
Також на Соні були джинси вільного крою і футболка. Свій лук вона доповнила біло-золотим намистом і сумкою від Hermes.
Як відомо, онука Софії Михайлівни навчалася у Школі дизайну Парсонса в Нью-Йорку, тож мистецтвом цікавиться професійно. Ще вона захоплюється моделінгом і часто знімається у відомих брендах.
До речі, не так давно у сукні пастельно-жовтого кольору від бренду своєї хрещеної, Лілії Пустовіт, Софія позувала на тлі гір.
Як відомо, 23-річна дівчина не приховує, що має стосунки з американським багатієм.