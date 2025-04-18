Онука Ротару в плащі трендового кольору весни насолодилася красотами Флоренції

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко продовжує подорожувати Європою і насолоджуватися мистецтвом і архітектурою.

В Instagram дівчина виклала фото з Флоренції, де гуляла у плащі найтрендовішого кольору весни 2025 - масляно-жовтого.

Також на Соні були джинси вільного крою і футболка. Свій лук вона доповнила біло-золотим намистом і сумкою від Hermes.

Софія в модному кольорі цієї весни погуляла галереєю Уффіці у Флоренції

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Як відомо, онука Софії Михайлівни навчалася у Школі дизайну Парсонса в Нью-Йорку, тож мистецтвом цікавиться професійно. Ще вона захоплюється моделінгом і часто знімається у відомих брендах.

Софія часто постить в мережі фото з музеїв та на тлі розкішних краєвидів

Начебто простий лук, але з дуже дорогою сумкою

"Флоренція у всій красі", - підписала свої фото Софія

До речі, не так давно у сукні пастельно-жовтого кольору від бренду своєї хрещеної, Лілії Пустовіт, Софія позувала на тлі гір.

Як відомо, 23-річна дівчина не приховує, що має стосунки з американським багатієм.