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Онука Ротару в сукні від хрещеної показала весняний вайб на тлі гір

Марія Мельник - 24 березня, 18:00

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко показалася у яскравому весняному луці українського бренду.

У своєму Instagram дівчина запостила фото у жовтій сукні від своєї хрещеної, дизайнерки Лілії Пустовіт.

Євдокименко у жовтій сукні
Така сукня українського бренду коштує €520, однак нині по знижці - €200
Євдокименко в сукні і піджаку

Дівчина стилізувала сукню з сірим жакетом і бежевою торбинкою


До речі, Софія не вперше вигулює сукню бренду хрещеної

До речі, Софія не вперше вигулює сукню бренду хрещеної

Нагадаємо, днями свій 31-ий день народження святкував брат Софії, музикант Анатолій Євдокименко. З нагоди свята 77-річна співачка Софія Ротару привітала свого онука, який, до речі, втік за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

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