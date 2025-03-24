Онука Ротару в сукні від хрещеної показала весняний вайб на тлі гір
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко показалася у яскравому весняному луці українського бренду.
У своєму Instagram дівчина запостила фото у жовтій сукні від своєї хрещеної, дизайнерки Лілії Пустовіт.
Нагадаємо, днями свій 31-ий день народження святкував брат Софії, музикант Анатолій Євдокименко. З нагоди свята 77-річна співачка Софія Ротару привітала свого онука, який, до речі, втік за кордон після початку повномасштабного вторгнення.
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