Осінній кежуал: онука Ротару вигуляла пальто і сумку від Бевзи на її показ у Нью-Йорку. Фото
Модель Софія Євдокименко намагається не пропускати модні події Нью-Йорка, особливо покази своїх улюблених українських дизайнерів.
16-го вересня онука Софії Ротару відвідала презентацію бренду дизнайнерки Світлани Бевзи і поділилася деталями свого луку.
Для модного виходу 24-річна дівчина обрала розслаблений сіро-молочний образ. На ній було сіре пальто від Bevza, сірі штани вільного крою від Kith, атласний топ з мереживом молочного кольору та жилетка в тон, туфлі від Prada, сумка від Бевзи та окуляри Bottega Veneta.
"Сьогодні завіяло осінню… Вітер, як мандрівник, увірвався до міста", - романтично підписала фото в своєму Telegram Софія.
Нагадаємо, нещодавно Євдокименко з мамою відвідала тенісний турнір у Нью-Йорку, де заселфилася з президентом США Дональдом Трампом.