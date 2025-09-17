Осінній кежуал: онука Ротару вигуляла пальто і сумку від Бевзи на її показ у Нью-Йорку. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 вересня, 10:45

Модель Софія Євдокименко намагається не пропускати модні події Нью-Йорка, особливо покази своїх улюблених українських дизайнерів.

16-го вересня онука Софії Ротару відвідала презентацію бренду дизнайнерки Світлани Бевзи і поділилася деталями свого луку.

Онука Ротару в пальто від Бевзи

Здається, частіше за музеї Софія відвідує лише модні події

Для модного виходу 24-річна дівчина обрала розслаблений сіро-молочний образ. На ній було сіре пальто від Bevza, сірі штани вільного крою від Kith, атласний топ з мереживом молочного кольору та жилетка в тон, туфлі від Prada, сумка від Бевзи та окуляри Bottega Veneta.


Софія Євдокименко в Нью-Йорку

Сіро-молочний осінній кежуал личить онуці Ротару

"Сьогодні завіяло осінню… Вітер, як мандрівник, увірвався до міста", - романтично підписала фото в своєму Telegram Софія. 

Окрім Бевзи, Соня також часто носить речі від своєї хрещеної Лілії Пустовіт

Нагадаємо, нещодавно Євдокименко з мамою відвідала тенісний турнір у Нью-Йорку, де заселфилася з президентом США Дональдом Трампом

