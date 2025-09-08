Онука Ротару на тенісному турнірі в США заселфилася з Трампом і з мамою

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна Софія Євдокименко відвідала відкритий чемпіонат США з тенісу у Нью-Йорку.

Для заходу дівчина вбралася в шовкову сукенцю трендового масляно-жовтого кольору з візерунками та зробила хвилясту укладку. Компанію на грі Соні склала її мама, Світлана Євдокименко.

До речі, на деяких її селфі на трибунах був помічений нинішній президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп.

Дівчина подивилася тенісний матч та зазнімкувалася з президентом Фото instagram

Сукня була прикрашена мереживом та малюнками квітів

Євдокименко насолодилася часом мами і доньки на спортивній події

Софія похвалилася стильним образом, який завершила червоною сумочкою

У дівчини був хороший огляд не тільки на гравців, але й на президентську лоджію

Софія є справжньою модницею та частенько хвалиться своїми стильними луками. Нещодавно вона показувалася в спокусливому топі та позувала з голою спиною. Також у її гардеробі є ніжна блакитна сукня з вишивкою та обтислий лук, який ефектно оголює живіт.

А ще Євдокименко зазнімкувалася в грайливому міні у Парижі та позаймалася спортом у куценьких шортах та ліфі. Днями дівчина знялася в романтичній фотосесії на ліжку. До речі, на теніс вона теж ходить не вперше.