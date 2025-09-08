Онука Ротару на тенісному турнірі в США заселфилася з Трампом і з мамою

Карина Тімкова - 8 вересня, 11:40

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна Софія Євдокименко відвідала відкритий чемпіонат США з тенісу у Нью-Йорку.

Для заходу дівчина вбралася в шовкову сукенцю трендового масляно-жовтого кольору з візерунками та зробила хвилясту укладку. Компанію на грі Соні склала її мама, Світлана Євдокименко.

До речі, на деяких її селфі на трибунах був помічений нинішній президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп.

Онука Ротару показалася з Дональдом Трампом на тенісному матчі

Дівчина подивилася тенісний матч та зазнімкувалася з президентом

Фото instagram

Онука Ротару у ніжній сукні попозувала на грі недалеко від Трампа

Сукня була прикрашена мереживом та малюнками квітів

Онука Ротару у ніжній сукні попозувала з мамою на тенісному турнірі

Євдокименко насолодилася часом мами і доньки на спортивній події

Онука Ротару у шовковому міні похвалилася фігурою на тенісному турнірі

Софія похвалилася стильним образом, який завершила червоною сумочкою

Онука Ротару у милій сукні похвалилася селфі з Трампом на турнірі

У дівчини був хороший огляд не тільки на гравців, але й на президентську лоджію

Софія є справжньою модницею та частенько хвалиться своїми стильними луками. Нещодавно вона показувалася в спокусливому топі та позувала з голою спиною. Також у її гардеробі є ніжна блакитна сукня з вишивкою та обтислий лук, який ефектно оголює живіт.

А ще Євдокименко зазнімкувалася в грайливому міні у Парижі та позаймалася спортом у куценьких шортах та ліфі. Днями дівчина знялася в романтичній фотосесії на ліжку. До речі, на теніс вона теж ходить не вперше.

