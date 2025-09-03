"Вкрадені погляди": онука Ротару в кремовому шовку знялася на ліжку для романтичних фото

Карина Тімкова - 3 вересня, 17:45

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко поділилася результатами романтичної зйомки на курорті в Сен-Тропе.

На нових фото в Instagram 24-річна дівчина показалася на ліжку в ніжній кремовій сукні на бретельках. Вона мрійливо позувала, дивлячися прямо в камеру.

"Шовк, аромат і вкрадені погляди", — підписала вона публікацію.

Онука Ротару у ніжній сукні полежала на ліжку для фото

Соня ефектно полежала на  білосніжній ковдрі

Фото tim_rem_

Онука Ротару похвалилася фото у ніжній сукні на ліжку

На голові їй зробили елегантну укладку

Онука Ротару в елегантній сукні позакидала ніжки на ліжку

Аутфіт завершували блискучі підбори та годинник на руці

Онука Ротару в романтичному образі знялася на ліжку

Який загадковий погляд

Онука Ротару у топі блиснула пласким животом на вулиці

А для сімейного обіду Євдокименко вдягнула ніжний топ Marianna Senchina з квітами, джинси та блакитну сумочку Miu Miu

Фото insta-сторіс
Онука Ротару у топі з квітами похвалилася декольте в машині

Дівчина похизувалася тоненькою талією

Соня частенько позує в романтичних образах для стильних фото і хвалиться фігурою у спокусливих вбраннях біля моря. Нещодавно вона також попозувала в Японії у блакитній сукні від хрещеної та оголила живіт в обтислій спідниці в Італії.

До речі, минулого року стало відомо, що Євдокименко закрутила роман з Максом Лернером, спадкоємцем однієї з найбагатших родин США.

