"Вкрадені погляди": онука Ротару в кремовому шовку знялася на ліжку для романтичних фото
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко поділилася результатами романтичної зйомки на курорті в Сен-Тропе.
На нових фото в Instagram 24-річна дівчина показалася на ліжку в ніжній кремовій сукні на бретельках. Вона мрійливо позувала, дивлячися прямо в камеру.
"Шовк, аромат і вкрадені погляди", — підписала вона публікацію.
Соня частенько позує в романтичних образах для стильних фото і хвалиться фігурою у спокусливих вбраннях біля моря. Нещодавно вона також попозувала в Японії у блакитній сукні від хрещеної та оголила живіт в обтислій спідниці в Італії.
До речі, минулого року стало відомо, що Євдокименко закрутила роман з Максом Лернером, спадкоємцем однієї з найбагатших родин США.
