"Вкрадені погляди": онука Ротару в кремовому шовку знялася на ліжку для романтичних фото

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко поділилася результатами романтичної зйомки на курорті в Сен-Тропе.

На нових фото в Instagram 24-річна дівчина показалася на ліжку в ніжній кремовій сукні на бретельках. Вона мрійливо позувала, дивлячися прямо в камеру.

"Шовк, аромат і вкрадені погляди", — підписала вона публікацію.

Соня ефектно полежала на білосніжній ковдрі Фото tim_rem_

На голові їй зробили елегантну укладку

Аутфіт завершували блискучі підбори та годинник на руці

Який загадковий погляд

А для сімейного обіду Євдокименко вдягнула ніжний топ Marianna Senchina з квітами, джинси та блакитну сумочку Miu Miu Фото insta-сторіс

Дівчина похизувалася тоненькою талією

Соня частенько позує в романтичних образах для стильних фото і хвалиться фігурою у спокусливих вбраннях біля моря. Нещодавно вона також попозувала в Японії у блакитній сукні від хрещеної та оголила живіт в обтислій спідниці в Італії.

До речі, минулого року стало відомо, що Євдокименко закрутила роман з Максом Лернером, спадкоємцем однієї з найбагатших родин США.