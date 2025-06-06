Онука Ротару у сукні з нової колекції Пустовіт за 37 тисяч попозувала серед книг в Токіо. Фото
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко продовжує подорожувати світом і тішити своїми модними образами.
Цього разу 24-річна дівчина опинилася в Токіо, а саме в районі "Книжкового міста", де пофотографувалась у легкій блакитній сукні від своєї хрещеної, дизайнерки Лілії Пустовіт.
Ніжне вбрання є частиною нової весняно-літньої колекції та складається з об'ємної вишивки квітів, глибокого V-подібного вирізу й невеликого шару білого підкладу.
Не так давно Євдокименко позувала у спокусливому луці, що оголював живіт. А ще вона ділилася грайливим відео з танцями та своїми образами в горах. Дівчина обожнює носити дизайнерські речі, в її гардеробі частенько можна побачити сукні від Пустовіт.
До речі, торік стало відомо, що онука співачки почала зустрічатися зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером.
Днями Софія святкувала свій день народження. Її зіркова бабуся навіть публічно її привітала. А до цього 31-річчя святкував Анатолій, брат Євдокименко, який виїхав за кордон після початку повномасштабної війни.