Онука Ротару показала розваги у Нью-Йорку та похвалилася красунею-мамою

Юлія Леськова - 14 вересня, 13:34
Софія Євдокименко наробила нових фото
Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася своїм відпочинком з мамою Світланою у Нью-Йорку. 

Дівчина показалася у нью-йоркських закладах, попозувала на тлі хмарочосів та пам'ятних міст, позаймалася боксом та сходила на тенісний турнір. 

"Просто нью-йоркські речі", - написала вона під фото. 


Софія Євдокименко показала відпочинок у США

Софія похвалилася селфі у вишуканому образі

Мама Софії Євдокименко у Нью-Йорку

Онука Ротару показала свою красуню-маму

Софія Євдокименко з мамою у Нью-Йорку
Нагадаємо, днями Софія Євдокименко показала селфі з Трампом та мамою у США. 

Також вона у кремовому образі попозувала для романтичних фото у ліжку

