Онука Ротару показала розваги у Нью-Йорку та похвалилася красунею-мамою
Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася своїм відпочинком з мамою Світланою у Нью-Йорку.
Дівчина показалася у нью-йоркських закладах, попозувала на тлі хмарочосів та пам'ятних міст, позаймалася боксом та сходила на тенісний турнір.
"Просто нью-йоркські речі", - написала вона під фото.
Нагадаємо, днями Софія Євдокименко показала селфі з Трампом та мамою у США.
Також вона у кремовому образі попозувала для романтичних фото у ліжку.
