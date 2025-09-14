Онука Ротару показала розваги у Нью-Йорку та похвалилася красунею-мамою

Фото з Instagram Софії Євдокименко

Онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко похвалилася своїм відпочинком з мамою Світланою у Нью-Йорку.

Дівчина показалася у нью-йоркських закладах, попозувала на тлі хмарочосів та пам'ятних міст, позаймалася боксом та сходила на тенісний турнір.

"Просто нью-йоркські речі", - написала вона під фото.

Софія похвалилася селфі у вишуканому образі

Онука Ротару показала свою красуню-маму

Фото з Instagram Софії Євдокименко

