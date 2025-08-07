Ротару з нагоди 78-річчя попозувала на київських вулицях у трендових луках. Рідкісні фото

7-го серпня співачка Софія Ротару святкує 78-річчя. З цієї нагоди артистка здійснила справді рідкісну появу у соцмережі, виклавши нові фото.

На кадрах, оприлюднених в Instagram, Софія Михайлівна позує в знакових місцях столиці - на скляному пішохідному мості та на Андріївському узвозі.

Для фотосесії зірка обрала образи в стилі бохо. Зокрема, Ротару вигуляла спідницю від своєї подруги та хрещеної її онуки - Лілії Пустовіт. А також на іменинниці були трендові масивні чоботи.

Повітряну спідницю від Пустовіт Софія Ротару поєднала з грубими чоботами.

"Тече вода і минають літа", - коротко написала Ротару.

Важко повірити, що Ротару 78

Рідкісний вихід зірки на київські вулиці заради нових фото

Софія Ротару обрала трендові рюші і колір, який омолоджує

Як відомо, під час великої війни Софія Ротару залишається в Україні, але веде доволі непублічне життя. Співачка регулярно вітає рідних у мережі та згадує свого покійного чоловіка.