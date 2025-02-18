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Мама економить гроші, а тато дає планшет: син Осадчої та Горбунова з нагоди 8-річчя розповів усю правду про батьків. Кумедне відео

Карина Тімкова - 18 лютого, 13:00

18-го лютого старший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова святкує день народження. Івану виповнилось 8 років, а до святкування готувалась уся родина.

З цієї нагоди імениннику випала можливість трохи "познущатись" з мами й тата. Телеведучі запропонували сину відповісти на питання "Хто з батьків…"? Івану потрібно обрати, хто більше підходить під опис і занурити його обличчя в миску з водою. Смішне відео подружжя опублікувало в Instagram.

Так, на думку хлопчика, Катерина частіше вмикає телевізор, економить на подарунках і більше фотографує дітей в подорожах.

Син Осадчої та Горбунова влаштував випробування для батьків

На останньому питанні Іван з більшою силою опустив маму у воду. Катерина пожартувала, що "це їй за часте фотографування". Але варто визнати, що ведуча дійсно вміє вдало знімати своїх дітей.

Скрін Instagaram

Юрій дозволяє більше грати на планшеті, робить усі уроки з сином, але водночас він суворіший, коли мова йде про навчання. Зірковий батько також частіше дарує подарунки та читає казки перед сном.

Син Осадчої та Горбунова розповів про їхні звички

Спочатку хлопчик забув, що з ним хтось читає казки

До того ж Іван впевнений, що батьки однаково сильно хвилюються за нього, коли він хворіє.

Нагадаємо, пари також виховує 3-річного сина Данила. А від попередніх стосунків Катерина має 22-річного Іллю. Подружжя любить проводити час із дітьми і часто показує їх цікаве дозвілля.

Цього місяця 41-річна Катерина і 54-річний Юрій відсвяткували річницю весілля, показав романтичне відео з особистими зізнаннями. Вони також перевірили, як добре пам'ятають початок своїх стосунків. Також ТаблоID розповідав цікаві факти про стосунки пари.

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