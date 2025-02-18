Мама економить гроші, а тато дає планшет: син Осадчої та Горбунова з нагоди 8-річчя розповів усю правду про батьків. Кумедне відео

18-го лютого старший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова святкує день народження. Івану виповнилось 8 років, а до святкування готувалась уся родина.

З цієї нагоди імениннику випала можливість трохи "познущатись" з мами й тата. Телеведучі запропонували сину відповісти на питання "Хто з батьків…"? Івану потрібно обрати, хто більше підходить під опис і занурити його обличчя в миску з водою. Смішне відео подружжя опублікувало в Instagram.

Так, на думку хлопчика, Катерина частіше вмикає телевізор, економить на подарунках і більше фотографує дітей в подорожах.

На останньому питанні Іван з більшою силою опустив маму у воду. Катерина пожартувала, що "це їй за часте фотографування". Але варто визнати, що ведуча дійсно вміє вдало знімати своїх дітей. Скрін Instagaram

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Юрій дозволяє більше грати на планшеті, робить усі уроки з сином, але водночас він суворіший, коли мова йде про навчання. Зірковий батько також частіше дарує подарунки та читає казки перед сном.

Спочатку хлопчик забув, що з ним хтось читає казки

До того ж Іван впевнений, що батьки однаково сильно хвилюються за нього, коли він хворіє.

Нагадаємо, пари також виховує 3-річного сина Данила. А від попередніх стосунків Катерина має 22-річного Іллю. Подружжя любить проводити час із дітьми і часто показує їх цікаве дозвілля.

Цього місяця 41-річна Катерина і 54-річний Юрій відсвяткували річницю весілля, показав романтичне відео з особистими зізнаннями. Вони також перевірили, як добре пам'ятають початок своїх стосунків. Також ТаблоID розповідав цікаві факти про стосунки пари.