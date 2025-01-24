"Психолог" Ступка у новому кліпі Олени Тополі узявся лікувати танцезалежність. Відео

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha) представила кліп на свою композицію "Дай собі мене". Цією роботою артистка закликає кожного цінувати свою унікальність та слідувати поклику серця.

Одну з ролей у відео виконав актор Остап Ступка. Він грає роль психолога, який веде групу людей, які потерпають від жаги постійно танцювати. Однією з її учасниць стає і "Льоля" Тополя.

Остап Ступка у кліпі Тополі спробував допомогти "анонімним танцюристам" Фото пресслужби, скріни з відео

"Дозволь собі бути собою. Не живи іншими життями, іншими прикладами, іншими форматами, стандартами. У тебе є ти, і ти — унікальний. Не забороняй собі реалізовувати те, чого ти хочеш, що ти відчуваєш і що тебе наповнює. З дитинства наші мрії та бажання мають вести нас по життю. Відкрийтесь собі і навчитися любити себе. Тільки тоді ви зможете полюбити когось іншого", - закликала Олена.

Учасники зібрання не можуть упоратися зі своїм бажанням танцювати

"Дай собі мене" - це нагадування про те, що кожен має право на самовираження, навіть якщо це суперечить буденності.

"Якщо у вас навіть інша професія, не забувайте танцювати. Це наповнює енергією та дарує радість", - наголосила артистка.

А далі було гаряче

Навіть дуже гаряче

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Нагадаємо, нещодавно Олена замилувала мережу відеоселфі своєї з Тарасом Тополею 4-річної доньки Марусі.