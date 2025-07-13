"Це і є щастя": Зібров показав затишний вихідний із дочкою. Фото
Український співак Павло Зібров поділився фото зі своєю 28-річною дочкою Діаною.
На знімку Зібров сидить на дивані та пригортає до себе доньку.
"Це і є щастя! Люблю. Всім теплих, затишних, сімейних вечорів", - написав Зібров.
Нагадаємо, наприкінці червня Зібров відсвяткував своє 69-річчя. Донька щемливо привітала його та анонсувала тур з нагоди його сценічного ювілею.
Як відомо, співак також днями показав, що тепер житиме у його ставку.
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