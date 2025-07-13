"Це і є щастя": Зібров показав затишний вихідний із дочкою. Фото

Юлія Леськова - 13 липня, 16:02
Павло Зібров позує для фото
Фото з Instagram Павла Зіброва

Український співак Павло Зібров поділився фото зі своєю 28-річною дочкою Діаною. 

На знімку Зібров сидить на дивані та пригортає до себе доньку. 

"Це і є щастя! Люблю. Всім теплих, затишних, сімейних вечорів", - написав Зібров. 


Павло Зібров показав фото з донькою

Павло Зібров з донькою побажали українцям теплих вихідних

Нагадаємо, наприкінці червня Зібров відсвяткував своє 69-річчя. Донька щемливо привітала його та анонсувала тур з нагоди його сценічного ювілею. 

Як відомо, співак також днями показав, що тепер житиме у його ставку. 

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